К концу 2020 года объем производства вакцин от COVID-19 в Китае достигнет 610 млн доз

Ожидается, что к концу 2020 года годовой объем производства вакцин от COVID-19 в Китае достигнет 610 млн доз, передает агентство Reuters со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая (National Health Commission).

Производственная мощность по выпуску вакцин против коронавируса, согласно прогнозам, к 2021 году достигнет 1 млрд доз, об этом сообщил на брифинге генеральный директор Центра развития медицинской науки и технологий Чжэн Чжунвэй (Zheng Zhongwei).

В настоящее время китайские компании ведут разработку ряда вакцин против коронавируса, сотрудничая при этом с 40 странами, часть из препаратов находится на поздней стадии клинических испытаний, включая международные исследования, а некоторые вакцины (по данным ВОЗ — четыре) уже получили разрешение на использование при чрезвычайных ситуациях.

По словам ведущего эксперта в области респираторных заболеваний Чжун Наньшаня (Zhong Nanshan), для массовой вакцинации населения потребуется, по крайней мере, один или два года, что позволит справиться с пандемией COVID-19.

Чжун также отметил, что эпидемия COVID-19 может продолжиться или даже усугубиться этой зимой и весной следующего года.

gmpnews