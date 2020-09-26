В строительство второй очереди завода «Эдвансд фарма» инвестируют 150 млн рублей

Фармацевтический завод ООО «Эдвансд фарма» инвестирует 150 млн руб. в расширение производства в промышленном парке «Северный» под Белгородом, передает «Коммерсант» со ссылкой на департамент экономического развития правительства Белгородской области.

Компания намерена до 2021 года построить новую очередь мощностью 18 т фармацевтических субстанций в год.

Сообщается, что в результате будет расширена номенклатура лекарственных средств. Новой продукцией предприятия станут аминосалициловая кислота-ПАСК, циклосерин, теризидон, линезолид. Их производство будет лицензировано. В первый год мощность производства составит 700 кг, в 2022-м объем будет увеличен до проектного.

Первая очередь предприятия была открыта в 2018 году, объем инвестиций в нее составил 500 млн руб.

Выручка предприятия в 2019 году составила 167,32 млн руб., чистая прибыль — 18,43 млн руб.

gmpnews