AstraZeneca и Samsung Biologics заключили сделку по производству биопрепаратов на $331 млн

Южнокорейская компания Samsung Biologics и фармацевтическая компания AstraZeneca объявили о заключении долгосрочного соглашения о поставках на сумму около 330,8 млн долларов. В рамках этого соглашения Samsung Biologics обеспечит крупномасштабное коммерческое производство фармацевтической субстанции, а также лекарственного препарата на своем заводе (Plant 3 в Инчхоне, Южная Корея) для поддержания поставок биологических препаратов AstraZeneca. Соглашение может быть увеличено до 545,6 млн долл.

О каких конкретно препаратах идет речь, компании не уточнили.

Благодаря технологическому опыту Samsung Biologics в производстве высококачественных биопрепаратов, это новое партнерство позволит AstraZeneca расширить свои возможности по производству биологических препаратов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По мнению AstraZeneca, данное соглашение о сотрудничестве также должно ускорить развитие корейских инноваций в области биомедицины.

Напомним, что в настоящее время Samsung Biologics строит новый мега-завод, стоимостью 2 млрд долларов, который будет самой большой контрактной площадкой. Тем самым будет в два раза увеличена производственная мощность Samsung Biologics. Завод может быть запущен в 2022 году.

По словам руководства компании AstraZeneca, долгосрочное партнерство с Samsung Biologics должно укрепить производственные возможности компании и гарантировать продолжение поставок всего ассортимента новых и уже признанных биологических лекарств качественно, быстро и эффективно.

Сделка с AstraZeneca для Samsung Biologics является третьим крупным соглашением с начала 2020 года. В апреле Samsung Biologics и Vir Biotechnology подписали сделку на 362 млн долларов о масштабировании производства моноклональных антител, которые исследуются в качестве потенциального средства лечения COVID-19. Коммерческое производство должно начаться в 2021 году.

В мае Samsung Biologics заключила заключил договор с GlaxoSmithKline (GSK) на 231 млн долларов, направленного на увеличение производства Benlysta. В соответствии с восьмилетним соглашением, коммерческое производство начнется в 2022 году, в будущем действие соглашения может быть продлено на другие продукты GSK по уходу за кожей.

gmpnews