Новый препарат для сверхточной диагностики агрессивного рака молочной железы прошел первые клинические испытания в Томске

Получены данные первого этапа клинических испытаний нового радиофармпрепарата для диагностики агрессивного вида рака молочной железы. Препарат разработан учеными Томского политехнического университета (ТПУ) по принципиально новой для России технологии — с применением каркасного белка. Первый этап клинических испытаний проходил в течение последнего года в НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра РАН. В нем приняли участие 29 пациентов, препарат показал себя успешно.

Особенностью полученного радиофармпрепарата является его структура, в нее входит каркасный белок и радиоактивный изотоп технеций-99. Белок отвечает за очень точный поиск опухолевой клетки и действует по принципу антиген-антитело, а изотоп за визуализацию — местоположение изотопа, а значит и опухолевой клетки, можно увидеть с помощью гамма-камеры (такие приборы есть во всех онкологических центрах и диспансерах). Диагностические препараты с такой структурой считаются крайне перспективными, за счет своей точности и отсутствием токсичности. Однако в широкую практику нигде в мире они пока еще не внедрены.

В разработанном препарате использован каркасный белок ADAPT6, специфичный к онкомаркеру Her2/neu — это рецептор на поверхности опухолевой клетки. Чем больше таких рецепторов на клетке, тем более агрессивно протекает заболевание. У 15-20% пациентов с раком молочной железы наблюдается повышенная экспрессия этого рецептора — на одной клетке может быть до 2 млн рецепторов Her2/neu.

«Для лечения такого типа рака молочной железы применяются дорогостоящие таргетные препараты, для назначения которых необходима точнейшая диагностика, чтобы не пропустить при лечении опухолевые клетки и при этом минимизировать воздействие препаратов на здоровые ткани, – говорит научный сотрудник научно-исследовательского центра «Онкотераностика» ТПУ Ольга Брагина. – Стандартом диагностики в онкологии являются морфологические и иммуногистохимические методы исследования. Все они инвазивные и требуют отбора образцов ткани. И ранее радионуклиды для диагностики рецепторов Her2/neu не применялись, наш препарат первый в этом смысле. Но он не заменит стандартные методы, его цель — сделать диагностику еще более точной».

Как отмечают специалисты, препарату предстоит пройти еще несколько этапов клинических испытаний.

«Это была лишь первая фаза исследования, для определения дальнейших возможностей препарата клинические исследования продолжатся. Их планируется расширить и использовать для визуализации в других органах. Дальнейшие этапы исследований могут занять несколько лет. Затем препарату еще предстоит пройти долгий этап сертификации, чтобы он стал доступен пациентам других клиник», — говорит заведующий отделением радионуклидной диагностики НИИ онкологии ТНИМЦ Владимир Чернов.

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