АРФП прокомментировал вопрос, связанный с выводом на рынок российского фавипиравира

За последние дни в Ассоциацию российских фармацевтических производителей (АРФП) поступают вопросы от СМИ, связанные с зарегистрированными для розничной продажи лекарствами от новой коронавирусной инфекции и их высокой цены.

В АРФП отметили, что до сегодняшнего дня пациенты, инфицированные SARS-CoV-2, получали и получают поддерживающую патогенетическую и симптоматическую терапию. Все используемые ранее лекарства для лечения COVID-19, это репозиционируемые препараты, то есть они были разработаны для других целей. Всех пациентов перед началом лечения об этом информировали и брали добровольное согласие, что их будут лечить препаратом офф-лейбл. В России лечение, включая лекарственное обеспечение, пациентов, заразившихся COVID-19, как амбулаторно, так и в стационаре проводится за счет средств бюджетов разных уровней, то есть бесплатно.

Теперь в России есть лекарства для лечения коронавирусной инфекции. Все зарегистрированные препараты произведены на основе действующего вещества фавипиравир. Это разработка японских ученых, которая вышла из-под патентной защиты, и теперь производить аналогичные лекарственные средства могут все желающие. В России три компании воспроизвели, провели все необходимые клинические исследования и зарегистрировали антиковидные препараты. В частности, член АРФП – компания «Р-Фарм». Фавипиравир стал первым препаратом для терапии коронавирусной инфекции в России, продающимся в аптеках и доступным широкому кругу амбулаторных пациентов. Основанием для одобрения послужили итоговые результаты клинического исследования III фазы, проведенного в популяции пациентов с COVID-19 легкого и среднетяжёлого течения, которые наблюдались в амбулаторном и госпитальном сегментах.

«Наша общая задача заключается в том, чтобы доказавший свою эффективность препарат был доступен для каждого нуждающегося в нем пациента вне зависимости от того, проходит ли он лечение в стационаре или изолирован дома», – подчеркнул председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик.

Производство нового лекарственного препарата и вывод его на рынок — длительный и дорогой процесс. Цена складывается из затрат на научные исследования, производство, клинические и доклинические исследования.

«Недавно вступили в силу изменения в правила формирования перечней: препараты, входящие во временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции», утвержденные Минздравом, включаются в перечень ЖНВЛП вне очереди. Фавипиравир как раз в них входит, и соответственно, в ближайшее время будет включен в перечень. После этого на него будет автоматически сформирована реестровая цена, которая предварительно пройдет процедуру экономического анализа ФАС России», — прокомментировал генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев.

Люди могут следить за информацией о потенциально эффективных лекарствах, но принимать их самостоятельно не рекомендуется. Лечение новой коронавирусной инфекции стоит в полной мере доверить врачам, поскольку только они видят полную картину заболевания и возможные противопоказания к применению отдельных препаратов.

gmpnews