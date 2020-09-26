«Р-Фарм» раскрыл объем инвестиций в производство субстанции фавипиравира

«Р-Фарм» инвестировал в завод по производству субстанции фавипиравира более 3 млрд руб. Однако сейчас компания осуществляет только последние стадии синтеза субстанции. В связи с этим возникает необходимость в закупке зарубежных компонентов, что влияет на высокую себестоимость препарата.

Объем инвестиций в завод, который производит субстанцию для фавипиравира для препарата «Коронавир» от «Р-Фарм», составил более 3 млрд руб. Об этом сообщил владелец компании Алексей Репик. Он также отметил, что в Ярославский завод, где производят сам препарат, было вложено более 6 млрд руб. с начала его строительства.

Репик также объяснил, что компания осуществляет не полный синтез субстанции. По этой причине для производства препарата необходимо закупать зарубежные интермедиаты, на которые сохраняется высокий спрос среди других стран из-за пандемии COVID-19.

«Мы осуществляем последние стадии синтеза субстанции самостоятельно, синтез первых стадий требует доработки технологии и приобретения дополнительного оборудования. Компания работает над этим, и после реализации производства всех стадий синтеза мы ожидаем снижения себестоимости продукта», – отметил Репик. Он уточнил, что в структуре себестоимости препарата доля интермедиатов субстанции и других компонентов, которые необходимо импортировать в настоящий момент, составляет около 80%.

Сейчас цена на «Коронавир» в рознице составляет 11 550 руб. за 50 таблеток в упаковке. Репик также сообщил, что к новому году себестоимость планируют снизить до 1 долл. за таблетку. Этому будет способствовать разработка технологии полного синтеза субстанции фавипиравира, которой сейчас занимается Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева.

Препарат «Коронавир» был зарегистрирован компанией «Технология лекарств», которая входит в группу компаний «Р-Фарм». Изначально удостоверение было выдано в июле по упрощенной процедуре, но в сентябре досье было пересмотрено и компании выдали РУ на 5 лет.

Ранее стало известно, что упаковка фавипиравира производства «Промомед» в рознице будет стоить от 12 320 руб. При этом, как писал «ФВ», в госзакупках стоимость препарата с МНН «фавипиравир» варьируется от 12 до 26 тыс. Минздрав пообещал включить препарат в Перечень ЖНВЛП и зафиксировать предельную цену на него. Кроме того, ФАС направила запросы производителям российского фавипиравира, в том числе «Технологии лекарств», по поводу обоснованности цены на их препараты.

Маргарита Грошева

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