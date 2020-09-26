Росздравнадзор займется мониторингом объемов жизненно важных лекарств во избежание дефектуры

Росздравнадзору планируют расширить перечень обязанностей. Ведомство будет осуществлять мониторинг объемов находящихся в обращении лекарственных средств из списка ЖНВЛП и их соответствия имеющейся потребности. Соответствующее постановление правительства опубликовано 25 сентября для общественного обсуждения.

Правительство подготовило проект постановления о внесении изменений в положение о Росздравнадзоре и свое постановление № 654 о совершенствовании госрегулирования цен на препараты, включенные в список ЖНВЛП. Суть поправок сводится к тому, что регулятор будет отслеживать объемы жизненно важных лекарств на рынке и риски возникновения дефектуры. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru для обсуждения и антикоррупционной экспертизы.

О том, что такую работу необходимо проводить, в кабмине согласились в феврале этого года. В ответ на соответствующее предложение заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой премьер-министр Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко проработать варианты и разработать под эти цели особую цифровую платформу. Однако в проекте постановления говорится, что осуществлять мониторинг регулятор будет с помощью СМДЛП и автоматизированной информационной системы самой службы, содержащей сведения о вводе препаратов в гражданский оборот. В таком случае никаких дополнительных сервисов, возможно, и не понадобится.

Выделение дополнительного финансирования регулятору на осуществление новой функции не предусмотрено.

Как следует из пояснительной записки, в ближайшее время Минздрав также представит приказ об утверждении порядка осуществления данного мониторинга.

Фото: Екатерина Погонцева



Екатерина Погонцева

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