РХТУ им. Менделеева разработает субстанцию фавипиравира для компании «Р-Фарм»

Как объясняет «Р-Фарм», полное производство субстанции фавипиравира в России будет способствовать снижению себестоимости препарата. Сейчас компания осуществляет только последние стадии синтеза.

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева получил заказ на разработку технологии полного синтеза субстанции фавипиравира, из которой «Р-Фарм» планирует в будущем производить «Коронавир». Об этом «ФВ» сообщил владелец компании Алексей Репик.

По словам Репика, такая разработка поможет значимо снизить себестоимость субстанции и позволит «Р-Фарм» производить препарат с себестоимостью до 1 долл. за таблетку. Он отметил, что снизить себестоимость планируется к новому году.

Репик объяснял, что высокая себестоимость препарата обусловлена использованием зарубежных компонентов для его производства. По его словам, в структуре себестоимости доля интермедиатов субстанции и других компонентов, которые необходимо импортировать в настоящий момент, составляет около 80%. Репик уточнил, что «Р-Фарм» осуществляет последние стадии синтеза субстанции самостоятельно, однако синтез первых стадий требует доработки технологии и приобретения дополнительного оборудования.

Сейчас компания установила отпускную цену на «Коронавир» в размере 11 550 руб. за 50 таблеток в упаковке.

Маргарита Грошева

pharmvestnik