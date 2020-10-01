Росздравнадзор заблокировал 42 нелегально продающих лекарства сайта

Росздравнадзор ограничил доступ к 42 интернет-ресурсам, нелегально продающим лекарства. На некоторых из них торговали препаратами для медикаментозного прерывания беременности, сообщило ведомство на своем сайте.

За 6 дней Росздравнадзор заблокировал сайты 42 организаций, нелегально продающих лекарства онлайн (в том числе рецептурные). Указ ведомства, определяющий критерии блокировки, утвержден 18 сентября.

Как сообщили в ведомстве, на некоторых ресурсах продавались незарегистрированные лекарства для медицинского применения, в том числе «Мифепристон» и «Мизопростол» — препараты, предназначенные для медикаментозного прерывания беременности.

Также ресурсы осуществляли незаконную онлайн-торговлю рецептурными препаратами («Редуксин», «Алпрозалам», «Трамадол», «Клоназепам» и др.). У части заблокированных сайтов не было не только разрешения на дистанционную торговлю, но и самой лицензии на фармацевтическую деятельность, отметили в Росздравнадзоре.

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения № 5527, утверждающий критерии оценки информации в сети Интернет, необходимой для принятия Росздравнадзором решений по блокировке сайтов и страниц сайтов в сети Интернет, утвержден 18 сентября 2020 года.

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik