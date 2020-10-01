Дистрибьютора оштрафовали на полмиллиона рублей за взятки

Еще одна фирма поплатилась за то, что хотела иметь дополнительные преференции на торгах аптечной организации. За незаконное вознаграждение заведующей аптеки, сделанное несколько лет назад, дистрибьютору пришлось выплатить штраф в полмиллиона рублей.

Дистрибьютора из города Ворсма (Нижегородская область) привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии коррупции. Прокуратура установила, что директор компании в 2016 году перевел около 230 тыс. рублей заведующей аптекой Дорожной клинической больницы в Чите. В обмен она должна была предоставлять информацию о планируемых закупках лекарств и медицинских изделий, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В 2019 году в Чите состоялись два суда над заведующей аптекой Дорожной клинической больницы. Мать троих несовершеннолетних детей признали виновной в нескольких эпизодах получения взяток.

Как следует из приговоров Ингодинского районного суда Читы, с которыми ознакомился «ФВ», заведующая аптекой была назначена ответственным лицом за подготовку документации, необходимой для заседания конкурсной комиссии по приобретению медикаментов, реактивов, тестов и медицинских изделий и участвовала в принятии решений о рассмотрении заявок фирм на участие в торгах. Несколько поставщиков были готовы платить должностному лицу за ценную информацию. На протяжении 2016-2018 годов они регулярно переводили ей вознаграждения на банковские карты за эти услуги.

Подсудимая свою вину полностью признала. В январе ее приговорили к двум годам лишения свободы условно и дисквалифицировали на год, а в ноябре — еще к штрафу в 500 тыс. рублей и дисквалификации на год.

В ходе слушания уголовного дело о получении взяток фигурировали и названия фирм из Хабаровского края и Нижегородской области, которые незаконно перечисляли деньги. Позже в отношении них были заведены административные производства.

Постановлением мирового судьи Павловского района медицинская компания из Ворсмы привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.

В настоящее время штраф полностью оплачен. О том, какое наказание понесла хабаровская фирма, не известно.

Екатерина Погонцева

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