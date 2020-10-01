В Национальный календарь включат четыре прививки

В Национальный календарь прививок включат вакцины для профилактики ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека (ВПЧ), менингококковой инфекции. Это произойдет, если препараты будут производиться в России на стадии готовой лекарственной формы.

Правительство утвердило Стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал 18 сентября соответствующее распоряжение №2390-р, сообщила пресс-служба кабмина.

Документ разработан по поручению Президента РФ Владимира Путина. Стратегия предполагает охват населения профилактическими прививками на уровне не менее 95%. «Именно такой процент позволяет достичь выраженного эффекта вакцинопрофилактики для многих инфекций», – говорится в сообщении правительства.

Согласно стратегии, к 2025 году российские предприятия должны обеспечить полный цикл производства вакцин для прививок, включенных в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП) и Календарь прививок по эпидемическим показателям. Сейчас отечественная иммунобиологическая промышленность обеспечивает производство более 90% препаратов.

Действующий НКПП предусматривает профилактику 12 инфекций, все необходимые вакцины производятся в России как минимум в стадии готовой лекарственной формы.

В стратегии есть планы по расширению НКПП. В документе названы четыре инфекции: ротавирусная инфекция, ветряная оспа, ВПЧ, менингококковая инфекция. Включение этих болезней в НКПП произойдет при условии их производства в России на стадии готовой лекарственной формы.

Вакцины от этих инфекций сегодня в Россию импортируются.

Елена Калиновская

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