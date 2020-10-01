Доказана эффективность назального спрея INNA-051 от коронавируса

Компания Ena Respiratory заявила об эффективности назального спрея INNA-051 в снижении уровня репликации коронавируса в организме. Исследования препарата были проведены на хорьках.

Австралийская биотехнологическая компания Ena Respiratory заявила об успешно проведенных исследованиях своей разработки, назального спрея для улучшения иммунной системы человека и борьбы с простудой и гриппом. Согласно результатам испытаний препарата на животных, спрей способствовал значительному снижению распространения коронавируса в теле.

Исследование на хорьках продемонстрировало, что препарат под названием INNA-051 способен снизить уровень репликации COVID-19 в теле. Исследование проводилось британским правительственным агентством Public Health England. Отмечается, что INNA-051 можно использовать как метод противовирусной профилактической терапии в дополнение к вакцинам от коронавируса.

В сообщении Ena Respiratory также говорится, что компания будет готова провести испытания INNA-051 на людях в течение ближайших четырех месяцев, при условии успешного изучения токсичности препарата и получения одобрения от регулирующих органов.

Компания привлекла 8,24 миллиона долларов США на разработку спрея. Среди инвесторов в производство препарата: венчурная фирма Brandon Capital, Правительство Австралии, местные пенсионные фонды и крупная австралийская биотехнологическая компания CSL Limited.

На данный момент в Австралии зарегистрировано 875 случаев смерти от коронавируса и чуть более 27 000 случаев заболевания.

INNA-051 — это синтетическая молекула, которая вводится в организм с помощью простого в использовании назального спрея, принимаемого один или два раза в неделю, причем эффект наступает практически незамедлительно.

Действие INNA-051 заключается в стимуляции врожденной иммунной системы, с противодействием которой прежде всего сталкиваются микроорганизмы и токсины, успешно преодолевшие физические защитные барьеры организма. Таким образом можно повышать иммунный ответ человека с помощью INNA-051 еще до заражения COVID-19.

Ранее «ФВ» писал, что в Великобритании планируется проведение исследований ингаляционных форм вакцин от коронавируса.

Владимир Заболотских

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