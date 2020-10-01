«Антидилер» отказался платить миллион рублей компенсации за репутационный вред аптечной сети

В Ростове-на-Дону рассмотрено громкое дело о защите деловой репутации аптечной сети «Ваша аптека». Индивидуальный предприниматель, владелица аптек Елизавета Бережная оценила в 1 млн рублей ущерб, причиненный ее бизнесу Ростовским региональным общественным антинаркотическим движением «Антидилер». Арбитражный суд Ростовской области исковые требования полностью удовлетворил, а Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд решение первой инстанции отменил.

Ростовское региональное отделение антинаркотического движения «Антидилер» не заплатит 1 млн рублей ИП Елизавете Бережной в качестве компенсации репутационного вреда, причиненного ей публикацией в Instagram. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что владелица аптек не доказала принадлежность аккаунта antidiler_rostov данной организации. Судебное решение вступило в силу.

В сентябре прошлого года на странице аккаунта antidiler_rostov в Instagram была опубликована запись, в которой говорилось: «Это одна из самых скандальных сетей аптек, торгующих наркопрепаратами без лицензии. «Ваша Аптека» есть в каждом районе города, и везде толпы зомби перед ними. Сеть разделена на разные юрлица, ИП, но часть оформлена на ИП Бережную Елизавету Сергеевну, которая является негласным собственником всего бизнеса».

Бережная направила общественной организации претензионное письмо с требованием опровергнуть распространенные сведения, которые не соответствуют действительности, но оно осталось без ответа. Тогда ИП обратилась в Арбитражный суд Ростовской области. Она представила документы, согласно которым ее аптеки не просто никогда не привлекались к административной ответственности, но даже не получали от дистрибьюторов препараты, подлежащие предметно-количественному учету.

Представитель регионального отделения «Антидилера» просил отказать в удовлетворении исковых требований, поскольку является ненадлежащим ответчиком. По его словам, он не имеет никакого отношения к этому профилю. Публикации на странице размещаются начиная с 2017 года, а региональное отделение как юрлицо в Ростове было зарегистрировано только в 2019-м.

17 июля Арбитражный суд Ростовской области тем не менее удовлетворил исковые требования истицы, обязав удалить несоответствующий действительности текст и выплатить ИП 1 млн рублей. Однако в апелляционной инстанции решение не устояло. Подробности читайте в «Фармкружке».

Фото: Екатерина Погонцева



Екатерина Погонцева

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