Johnson & Johnson представила результаты испытаний вакцины от COVID-19 однократного введения

При однократном введении вакцина от коронавируса Johnson & Johnson продемонстрировала иммуногенность, сходную с двумя дозами препарата. Таковы результаты промежуточного анализа исследований.

Компания Johnson & Johnson огласила промежуточные результаты клинического исследования I-IIa фазы вакцины против коронавируса, опубликованные на ресурсе medRxiv.

В испытании сравнивали два режима введения вакцины – одной дозы, либо двух доз с разницей в восемь недель, а также плацебо. Доступны данные для почти 400 участников исследования из возрастных групп 18-55 лет и старше 65 лет. Иммунный ответ продемонстрировали почти все проанализированные участники, а нежелательные реакции в большинстве случаев оказались несерьезными.

Известно, что исследование продолжается в нескольких центрах США и Бельгии. Полученные результаты позволили компании приступить к третьей фазе клинических испытаний однодозной вакцины. Ожидается, что в исследовании примут участие 60 тыс. добровольцев из разных стран. Одновременно с этим у меньшего числа участников будет оцениваться режим с двумя дозами препарата.

По информации ВОЗ, до этапа клинических исследований дошли уже 40 кандидатных вакцин против COVID-19. Девять из них вступили в третью фазу испытаний.

Анастасия Теслина

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