Система менеджмента качества НПЦ «Пробиотек» снова отмечена сертификатом GLP

НПЦ «Пробиотек» успешно прошла добровольную сертификацию на соответствие требованиям стандарта ГОСТ 33044-2014 «Принципы надлежащей лабораторной практики GLP».

Полученный сертификат подтверждает эффективность системы менеджмента качества в отношении проведения доклинических исследований общих и специфических видов токсичности, фармакокинетики, исследований и разработки новых лекарственных средств. А также ориентации компании на максимальное удовлетворение требований клиентов.

Аудит проводил один из экспертов в области сертификации — международно признанная российская организация, аккредитованная Федеральной службой по аккредитации РФ и международными экспертными организациями.

Сертификационная проверка проводилась в два этапа. Прежде всего, аудиторы проверили ведение документации: руководство по качеству, документы по обучению, записи по исследованиям, СОП и прочие материалы СМК. Аудиторы особенно отметили четкое распределение обязанностей сотрудников и корректность ведения документации, по которой полностью прослеживается ход исследования.

На втором этапе инспекторы изучили помещения и оборудование НПЦ «Пробиотек» и оценили квалификацию сотрудников.

Сертификат о соответствии требованиям стандарта ГОСТ 33044-2014 «Принципы надлежащей лабораторной практики GLP» действует 3 года. В течение этого периода в НПЦ «Пробиотек» пройдут две дополнительные инспекционные проверки с целью подтверждения соответствия системы менеджмента качества требованиям GLP.

«Сертификация по GLP дает возможность получить независимую экспертизу нашей системы менеджмента качества и позволяет нашим клиентам убедиться, что проведение исследований в компании соответствует международным требованиям, — отмечает директор НПЦ «Пробиотек» Владимир Писарев. — Для нас этот сертификат — признание высокого качества наших услуг, а также стимул к дальнейшему развитию».

Источник: ГК «Пробиотек»

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