OzonPharma подтвердил зачет продаж через PharmaSpace

Компания «Озон Фармацевтика», которая входит в ТОП 10 российских фармпроизводств, предлагает всем аптечным сетям, подключенным к PharmaSpace, быстрый доступ к выгодным ценовым и маркетинговым предложениям. Фармпроизводитель приступил к рассылке соответствующего официального письма к аптечным сетям.

«Вся продукция, которая приобретается аптечными сетями через PharmaSpace и ГК «Сантэнс», официально учитывается «Озон Фармацевтика» и засчитывается в продажи по любым другим заключенным договорам: через маркетинговые союзы, ассоциации, торговые дома и поставки от дистрибьюторов. В системе PharmaSpace существует возможность автоматического компьютеризированного получения онлайн-отчетов о продажах из аптек, а не отчетов о закупке в аптеки. В этом заключается принципиальная разница в мотивации как производителя, так и фармритейлеров», – сообщил генеральный директор ООО «Лекарственная экосистема», оператора PharmaSpace, Герман Иноземцев.

Широкий перечень лекарственных препаратов до аптек будет доставлять основной партнер проекта PharmaSpace – логистический фармоператор ГК «Сантэнс».

Источник: ГК «Сантэнс»

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