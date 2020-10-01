«Р-Фарм» регистрирует свою версию ремдесивира

Входящая в группу «Р-Фарм» «Технология лекарств» 25 сентября подала досье на регистрацию ремдесивира, применяемого в ряде стран для борьбы с COVID-19. Оригинальный препарат Веклури, находящийся пока под патентом, производит американская фармкомпания Gilead Sciences, договорившаяся о локализации с «Фармстандартом». Входящая в группу «Р-Фарм» «Технология лекарств» 25 сентября подала досье на регистрацию ремдесивира, применяемого в ряде стран для борьбы с COVID-19. Оригинальный препарат Веклури, находящийся пока под патентом, производит американская фармкомпания Gilead Sciences, договорившаяся о локализации с «Фармстандартом».

«Р-Фарм» – уже третья компания, претендующая на регистрацию препарата с ремдесивиром. Еще в июле досье подал разработчик ремдесивира Gilead Sciences (ТН Veklury), в начале сентября – «Фармасинтез» (ТН Ремдеформ).

Основной евразийский патент Gilead Sciences на ремдесивир как противовирусное средство действует до 2029 года, следует из базы MedsPal.

В сентябре Gilead Sciences объявила о подписании с «Фармстандартом» Виктора Харитонина протокола о намерениях вывести на российский рынок, наладить поставки и локализовать Веклури для лечения пациентов с COVID-19.

Параллельно ремдесивир испытывала в России «Фармасинтез». В компании рассчитывали обратиться к Gilead Sciences за добровольной лицензией, чтобы обеспечивать препаратом больных COVID-19 в России.

Ремдесивир получил разрешение для экстренного применения для лечения COVID-19 в США, зарегистрирован в Японии, Тайване, Сингапуре, ОАЭ, Индии, а также стал первым препаратом для лечения COVID-19, одобренным к применению в Европейском Союзе.

В мае 2020 года Gilead подписала с пятью производителями дженериков из Индии и Пакистана неэксклюзивные лицензионные соглашения, разрешающие производить ремдесивир и распространять его в 127 странах. Тогда Россия в список не вошла.