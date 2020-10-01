НАНОЛЕК получил первые регистрационные удостоверения для экспорта в Узбекистан

Получены регистрационные удостоверения от Министерства здравоохранения Республики Узбекистан на лекарственные средства «Небиволол-Нанолек» и «Рамиприл». Удостоверения выданы сроком на 5 лет.

«Небиволол-Нанолек» применяется при артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, стенокардии напряжения. «Рамиприл» кроме терапии гипертонической болезни используется для лечения и профилактики инфаркта миокарда, диабетической нефропатии, диффузных заболеваниях почек и хронической сердечной недостаточности.

Республика Узбекистан стала 4 экспортной страной, ранее компания НАНОЛЕК получала регистрационные удостоверения на различные препараты для экспорта в Республику Беларусь, Республику Казахстан и Азербайджанскую Республику.

Максим Стецюк, исполнительный директор НАНОЛЕК: «С получением данных регистрационных удостоверений наша компания расширяет географию экспорта, что свидетельствует о том, что наша продукция востребована и за пределами России».

НАНОЛЕК является современной быстроразвивающейся российской биофармацевтической компанией с собственным высокотехнологичным производством полного цикла по стандартам GMP и ISO, которая специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов, как собственной разработки, так и созданных с привлечением международных партнеров, с фокусом на профилактику и терапию социально значимых заболеваний. Компания обладает уникальным опытом в области трансфера технологий в рамках партнерств с ведущими мировыми фармацевтическими компаниями (Merck, Sanofi, Novartis, Egis, Aspen, Celltrion, Riemser и др.).

gmpnews