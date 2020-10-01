Первая партия вакцины «Спутник V» поставлена в Беларусь для проведения клинических испытаний

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о поставке в Республику Беларусь первой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V», созданной на платформе аденовирусных векторов человека — единственной в мире, доказавшей долгосрочную безопасность и эффективность.

1 октября в Республике Беларусь начнется вакцинирование добровольцев в рамках проведения в стране двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования вакцины «Спутник V». РФПИ осуществляет финансирование этого клинического исследования в Республике Беларусь с участием 100 человек, которые получат возможность вакцинироваться от коронавируса препаратом, разработанным в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Республика Беларусь стала первой страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины «Спутник V» после ее регистрации в России. Клинические исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях Республики Беларусь, выбранных в качестве исследовательских центров. Две белорусские клиники уже получили первые партии вакцины «Спутник V».

Напомним, что 11 августа вакцина «Спутник V» производства НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Министерства Здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. В настоящее время продолжается пострегистрационное исследование вакцины «Спутник V» с участием 40 тыс. добровольцев. При этом готовность стать добровольцами для участия в исследовании выразили более 60 000 человек. Первые результаты пострегистрационного исследования, как ожидается, будут опубликованы в октябре-ноябре 2020 года.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), заявил:

«Республика Беларусь стала первой страной, принявшей участие в зарубежных клинических исследованиях вакцины «Спутник V», и одной из первых получит эффективный и безопасный препарат для борьбы с коронавирусом. Аналогичные клинические испытания вакцины «Спутник V» планируются в ряде других стран, включая Бразилию, Индию, Саудовскую Аравию, Египет и ОАЭ. Платформа аденовирусных векторов человека, которая лежит в основе российской вакцины, безопасна для здоровья и проверена на протяжении десятилетий в ходе более чем 250 клинических исследований. В то же время, западные производители вакцин опираются на экспериментальные, мало изученные и не проверенные в долгосрочном периоде технологии, сталкиваясь с препятствиями при их клинических испытаниях, что отдаляет ввод препаратов в гражданский оборот и негативно влияет на усилия по борьбе с коронавирусом».

Заявки на вакцину «Спутник V» поступили от более 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Ранее РФПИ объявлял о достигнутых договоренностях с партнерами в Мексике по поставке 32 млн доз, в Бразилии — до 50 млн доз, а также Индии — 100 млн доз и Узбекистане – до 35 млн доз.

gmpnews