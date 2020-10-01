АРФП: бессмысленно продолжать то же самое и ждать других результатов

Фарминдустрия находится на перекрестке интересов здравоохранения и пациентов. Её развитие является одним из государственных приоритетов, поэтому очень важно сохранить баланс интересов в вопросах обеспечения населения доступными препаратами. Сегодня есть много острых тем, которые необходимо рассматривать с разных точек зрения, для принятия правильного решения. Задачи, стоящие перед рынком, эксперты отрасли обсуждали за круглым столом в янтарной столице и в онлайн формате 25 сентября в рамках Партнеринга «Лекарства России – к междисциплинарному диалогу».

Форум состоялся при поддержке Минздрава Калининградской области. К участникам с приветственной речью обратился глава региона Антон Алиханов. Он отметил, что здоровье россиян – одна из главных государственных задач, ежегодно объем расходов на лекарственное обеспечение увеличивается. Это подтверждают и аналитики.

Так драйвером роста по-прежнему остается государственный сегмент. В целом, за 2020 год продажи лекарственных препаратов выросли на 15% по сравнению с прошлым годом, хотя на розничном рынке в упаковках наблюдается снижение на 3%. Это связано с тем, что потребитель экономит и выбирает более крупную упаковку.

По словам операционного директора IQVIA Марии Денисовой: «на рынок влияет два негативных фактора: пандемия и дальнейшее ухудшение экономической ситуации. На лицо сильная зависимость региональных бюджетов от федерального. Пациент выбирает более дешевые препараты, а дистрибьюторы и аптеки пересматривают свой ассортимент. Производители отложили вывод на рынок новых запланированных лекарственных средств, исключение составляет антиковидный перечень препаратов. До конца года рынок будет расти на 7%, а в розничном сегменте — не более 4%».

По данным «Курсор-маркетинг» в первом полугодии сократилось число объявленных торгов на 5% (183,8 тыс.), хотя в денежном выражении зафиксирован рост на 15% за счет закупки у единственного поставщика без проведения аукциона товаров по профилактике, предупреждению, ликвидации последствий распространения коронавирусной инфекции. Если на закупку без объявления тендерной процедуры в 2019 году было потрачено менее 1 млрд рублей, то за 7 месяцев это года в 20 раз больше.

Согласно статистике, растут издержки на оказание амбулаторной, стационарной и высокотехнологичной помощи. В мировой практике есть механизмы, которые существенно снижают затраты, например, закупки по модели «риск-шерринг», мульти-индикационное ценообразование, оплата «по подписке» и другие. «Это возможность расширить критерии для тендеров, большинство из них нацелены на результат и способствуют получению лучшего соотношения цены и качества для заказчика. Но законодательство РФ не позволяет использовать нам эти подходы, — считает генеральный директор ФГБУ «Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Министерства здравоохранения Российской Федерации Виталий Омельяновский. — Для повышения лекарственной доступности в стране должно заработать лекарственное возмещение затрат населению. Оно важное и эффективное и для системы здравоохранения, и для фармацевтической отрасли, и еще важнее, безусловно, для пациентов».

В 2020 году в стране должны были стартовать «пилотные проекты» по лекарственному возмещению. 47 регионов выразили свое согласие – определены 23 препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Было выделено финансирование и дорабатывалась нормативная база, но из-за ситуации с коронавирусной инфекцией реализация проекта приостановлена.

Нормативная база в области обращения лекарственных средств постоянно совершенствуется, но проблемы остаются. Ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных препаратов, ценообразование, применение лекарственных средств офф-лейбл, система электронных рецептов, дистанционная торговля лекарственными препаратами, регистрация лекарственных препаратов, клинические и доклинические исследования – по каждому направлению есть острые нерешенные вопросы.

Маркировка лекарственных средств – один из основных и проблемных вопросов. Система стартовала в «мягком» режиме. Компании, которые не успели подготовиться, получили разрешение производить лекарства без маркировки. А те, кто подготовился и начал маркировать свою продукцию – несут убытки, работая «на склад», а их нишу на рынке занимают конкуренты. Аптеки и дистрибьюторы по разным причинам не хотят работать с маркированным товаром. Оператор ЦРПТ заверил, что после 6 октября технические проблемы будут устранены. Компаниям остается только ждать и надеяться. Депутат Государственной Думы Александр Петров призывает компании подавать в суд на оператора и требовать возмещения финансовых затрат.

Генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев сообщил, что Ассоциация обратилась в ФАС России за оценкой сложившейся конкурентной среды. «В ведомстве нам пояснили, что согласно Указу Президента Российской Федерации от 21.01.2020 № 21 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» Правительство Российской Федерации не входит в структуру федеральных органов исполнительной власти. В связи с этим ФАС России не осуществляет контроль за деятельностью Правительства Российской Федерации. Одновременно ФАС России сообщает, что согласно ч. 1 ст. 208 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации лица, в отношении которых применен нормативный правовой акт, а также лица, которые являются субъектами отношений, регулируемых оспариваемым нормативным правовым актом, если они полагают, что этим актом нарушены или нарушаются их права, свободы и законные интересы, вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением о признании нормативного правового акта недействующим полностью или в части. Дополнительно ФАС России сообщает, что обращение Ассоциации Российских Фармацевтических Производителей направляется в Минпромторг России и Минздрав России, как уполномоченным органам власти Российской Федерации по координации деятельности в сфере обращения лекарственных средств для рассмотрения по компетенции», — процитировал ответ ведомства в адрес Ассоциации Виктор Дмитриев.

Кроме того, традиционно, в рамках Партнеринга рассмотрена и проанализирована правоприменительная практика текущего года в области госзакупок лекарственных препаратов для медицинского применения.

Эксперты были единодушны в том, «пациент-ориентированная» модель развития здравоохранения и фармацевтической отрасли является одним из наиболее перспективных направлений. Она позволяет отвечать современным регуляторным и отраслевым вызовам, сохраняя фокус на доступности эффективных, качественных и безопасных препаратов для пациентов.

Партнеринг «Лекарства России – к междисциплинарному диалогу» — ежегодная встреча представителей законодательной и исполнительной власти, фармацевтических производителей, дистрибьюторов, ретейла, научного и пациентского сообщества, место обсуждения самых острых и насущных проблем фармацевтического рынка. Запись мероприятия доступна на ютуб канале Ассоциации Российских фармацевтических производителей: https://www.youtube.com/watch?v=2bpM3tF2PhI

gmpnews