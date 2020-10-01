РФПИ и Trinity Pharmaceuticals договорились о поставках вакцины «Спутник V» в Непал

РФПИ и Trinity Pharmaceuticals договорились о поставках в Непал 25 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V». Этого количества достаточно для вакцинации 90% населения страны.

Российский фонд прямых инвестиций и один из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов Непала Trinity Pharmaceuticals договорились о поставках в страну 25 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V», созданной на платформе аденовирусных векторов человека. Медицинские учреждения Непала получат вакцину в количестве, достаточном для 90% населения страны. Об этом сообщает пресс-служба РФПИ.

11 августа вакцина «Спутник V» производства НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Минздрава России. 4 сентября в одном из ведущих мировых медицинских журналов The Lancet была опубликована научная статья с результатами фаз 1-2 клинических исследований вакцины, которые продемонстрировали отсутствие серьезных нежелательных явлений и формирование устойчивого иммунного ответа у 100% участников исследований. В настоящее время продолжается пострегистрационное исследование вакцины с участием 40 тысяч добровольцев. Ожидается, что первые результаты этого исследования будут опубликованы в октябре-ноябре 2020 года, сообщает пресс-служба РФПИ.

Заявки на приобретение вакцины «Спутник V» направили свыше 50 стран Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Европы и СНГ. Ранее РФПИ объявлял о достигнутых договоренностях с партнерами в Мексике по поставке 32 млн доз, в Бразилии – до 50 млн доз, в Индии – 100 млн доз, а также в Узбекистане – до 35 млн доз.

РФПИ сообщил, что 1 октября в Республике Беларусь начнется вакцинирование добровольцев в рамках проведения в стране двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования вакцины «Спутник V». РФПИ финансирует это клиническое исследование с участием 100 человек. Республика Беларусь стала первой страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины «Спутник V» после ее регистрации в России. Исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях республики. Две белорусские клиники уже получили первые партии вакцины.

Елена Сидорова

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