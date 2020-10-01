Стала известна стоимость вакцины от коронавируса в Индии

Индийское правительство запускает масштабную программу иммунизации населения от коронавируса. Стоимость вакцины, как ожидается, будет составлять 2-3 доллара, а малоимущие получат ее бесплатно.

Правительство Индии рассматривает возможность масштабной программы иммунизации населения от коронавируса, поэтому те граждане, которые не смогут позволить себе вакцину, получат ее бесплатно, пишет The Hindu со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По его словам, стоимость вакцины может составить от 2 до 3 долларов (140–210 рупий).

Адар Пунавалла, генеральный директор Индийского института сыворотки (SII) сообщил ранее, что для распространения вакцины среди всех жителей Индии, чье население составляет сейчас около 1,4 млрд человек, министерству здравоохранения страны понадобится очень крупное финансирование.

Для властей вакцина обойдется в 600 рупий за единицу. Как разъяснил один из чиновников, ситуация сейчас сложная, но участники национальной программы иммунизации получат вакцину бесплатно.

«Будет большая программа под руководством правительства, практически все, кто не может платить, получат ее бесплатно», – отметил он.

Индийская миссия Indradhanush, или национальная программа иммунизации, предоставляет бесплатные вакцины против 12 болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин, в основном детям и беременным. Некоторые из них предоставляются на национальном, а некоторые на субнациональном уровнях в зависимости от уровня распространенности заболевания.

Тестируемые вакцины против коронавируса вводятся только здоровым взрослым добровольцам для проверки их безопасности и эффективности.

Шахид Джамиль, вирусолог и директор школы биологических наук Триведи при Университете Ашока, сказал, что для введения вакцины беременным женщинам необходимо будет включить определенный процент из них в испытания третьей фазы. После того, как испытания подтвердят безопасность и эффективность среди взрослых, вакцины можно будет повторно использовать для детей.

В этом месяце институт SII начал третью фазу испытаний своей вакцины-кандидата. Он взял на себя обязательство произвести около 100 миллионов доз для Индии и 92 других стран с низкими доходами, при частичной поддержке фонда Билла и Мелинды Гейтс объемом в 150 миллионов долларов. Ожидается, что половина этих доз будет доступна для Индии, хотя пока неясно, будет ли вакцина включать одну или две дозы, и указаны ли эти цены только за первые 100 миллионов доз.

Алексей Петров

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