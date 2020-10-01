Ведущие врачи США приняли участие в брифинге по вакцине Sputnik V

Более ста врачей и медицинских работников из Медицинского Центра «Маймонидес», одного из самых авторитетных медицинских учреждений в США, который с марта 2020 года находился на передовой линии борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, проявили большой интерес к российской вакцине Sputnik V в ходе первого в своем роде онлайн брифинга российских ученых из Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.

Медицинский Центр «Маймонидес», входящий в десятку лучших больниц США по лечению инфарктов, прочих сердечных заболеваний, а также пневмонии, в ходе пандемии был полностью перепрофилирован под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Все медики, которые приняли участие в брифинге, обладают обширной практическим опытом лечения коронавирусной инфекции.

Ученые Центра имени Н.Ф.Гамалеи в деталях рассказали американским коллегам об основных этапах разработки вакцины Sputnik V, включая результаты проведенных клинических испытаний, а также о ходе проводимых в настоящий момент пострегистрационных клинических испытаний.

Ученые подчеркнули преимущества платформы на основе векторов аденовируса человека перед такими непроверенными технологиями, как платформа на основе аденовирусного вектора обезьяны или платформа мРНК, которые не были исследованы в течение длительного времени с точки зрения возможных побочных эффектов, включая воздействие на способность иметь детей или риски раковых заболеваний.

Ученые также рассказали американским врачам о модели на основе двух вакцинаций с использованием векторов аденовируса человека разных серотипов, 5-го и 26-го. Эта модель является уникальной технологией НИЦЭМ имени Н.Ф.Гамалеи, которая отличает вакцину Sputnik V от других вакцин, основанных на платформе вектора аденовируса человека, использующих схему только с одной вакцинацией.

Ранее НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в партнерстве с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) уже провел серию международных брифингов по вакцине Sputnik V для регуляторов и медицинских работников в нескольких регионах, включая Латинскую Америку, Ближний Восток и Северную Африку. Заявки на вакцину «Спутник V» поступили от более 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Ранее РФПИ объявлял о достигнутых договоренностях с партнерами в Мексике по поставке 32 млн доз, в Бразилии — до 50 млн доз, а также Индии — 100 млн доз и Узбекистане – до 35 млн доз.

Доктор Джейкоб Шани, руководитель департамента кардиологии медицинского центра «Маймонидес», профессор медицины:

“Мы были очень рады послушать рассказ двух российских ученых про вакцину Sputnik V. Данные, представленные НИЦЭМ имени Н.Ф.Гамалеи, произвели на нас огромное впечатление. Мы читали публикацию в журнале The Lancet, эта публикация также была очень впечатляющей. Вакцина показала хорошие результаты в ходе клинических испытаний первой и второй фазы, включая формирование антител и клеточного иммунитета, а побочные эффекты были минимальными. Все это звучит очень обнадеживающе. При этом российские ученые произвели на нас большое впечатление на личном уровне. Они были очень профессиональны, компетентны и, самое важное, они были очень открыты. Ученые ответили на все вопросы без каких-либо колебаний. Если эта вакцина будет работать так, как можно предположить, исходя из опубликованных данных, то у вас есть очень хорошая вакцина. Очевидно, что только со временем можно будет сказать, является ли эта вакцина эффективной. На данный момент мы знаем, что она вызывает формирование антител и является безопасной. Теперь нам надо подтвердить, что она действительно защищает от коронавирусной инфекции. Я лично задал вопрос о том, заболел ли кто-то из вакцинированных волонтеров, и ответ был, что нет. Я бы очень хотел узнать о результатах вакцинации более многочисленных групп».

Александр Гинцбург, директор НИЦЭМ имени Н.Ф.Гамалеи:

“Наша миссия заключается в том, чтобы предоставлять всем заинтересованным сторонам своевременную и детальную информацию о вакцине Sputnik V. Мы были рады поделиться этой информацией с нашими американскими коллегами из Медицинского Центра «Маймонидес», одного из самых уважаемых медицинских учреждений США, напрямую вовлеченного в борьбу с пандемией коронавируса. Мы увидели профессиональный и непредвзятый подход со стороны американских врачей, которые также, как и их российские коллеги, устали от пандемии и хотят видеть работающую, эффективную и безопасную вакцину против коронавируса как можно быстрее. Мы считаем международное сотрудничество по созданию вакцины ключевым условием окончательной победы над коронавирусом и вместе с нашим партнером, Российским фондом прямых инвестиций, будем работать над достижением этой цели».

gmpnews