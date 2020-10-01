Маркированные лекарства продают уже около 40% российских аптек

Маркированные лекарства продают почти 40% аптек. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

По его словам, это «довольно высокая степень проникновения, потому что сейчас на рынке может находиться и товар, произведенный до 1 июля без маркировки».

Представитель ЦРПТ добавил, что к настоящему времени эмитировано около 3 млрд кодов Data Matrix для лекарственных препаратов. Маркированные лекарства приезжают в Россию из 56 стран.

Он также напомнил, что маркировка – эффективный инструмент для расследования и предотвращения двойных продаж лекарств, закупленных государством.

«На этапе эксперимента были выявлены нарушения на 500 млн рублей, –уточнил Реваз Юсупов. – За последние два месяца мы видим, что система очень эффективно позволяет выявлять двойные продажи. Как правило, это довольно дорогостоящие лекарственные препараты от онкологических, орфанных и других заболеваний, которые государство закупает и поставляет в больницы по всей стране и которые из этих больниц пропадают. Не нужно быть контролером, любой человек с помощью приложения «Честный ЗНАК» может проверить, какой препарат ему продают».

«Можно оценивать эффективность в деньгах или в единицах продукции, в налогах и так далее, но каждая из упаковок этих препаратов не дошла до пациента, – подчеркнул он. – А мы неоднократно сталкивались с историями, когда мамы вынуждены покупать лекарства, так как их нет в больницах. Эта ситуация должна быть исправлена с введением маркировки».

Источник: ЦРПТ

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