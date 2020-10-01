Правительство отменило правило «третий лишний» для винкристина

Для препарата с МНН винкристин для лечения лейкоза в рамках госзакупкок не будет действовать правило «третий лишний», когда при наличии двух российских производителей лекарство иностранного производства не допускается на торги. Ограничения сняты до конца 2021 года.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление № 1550 от 28.09.2020, согласно которому винкристин иностранного производства также допустят к госзакупкам.

«Третий лишний» мешал эффективному лечению. «Смена препарата могла привести к ухудшению состояния пациента с быстропрогрессирующим заболеванием, требующим стабильной терапии», – говорится в сообщении правительства.

Как сообщал «ФВ», в июле 2020 года в российских больницах стали заканчиваться запасы винкристина. Согласно ГРЛС, в России есть лекарство трех производителей: «Верофарм», филиал «Наукопрофи» НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина и Teva. Тогда в Teva «ФВ» рассказали, что с марта 2019 года компания «вынужденно приостановила ввоз Винкристин-Тева, оказавшись в невыгодном положении, как иностранный производитель из-за особенностей системы госзакупок».

В «Верофарме» на запрос «ФВ» не ответили. В августе 2020 года стало известно, что «Верофарм» отозвал восемь серий препарата с рынка.

По словам директора фонда «Подари жизнь» Екатерины Шерговой, годовая потребность в препарате – 160-200 тыс. флаконов.

Согласно данным AlphaRM, в 2018 году на рынке реализовано 173,9 тыс. упаковок винкристина, в 2019 году – 207,7 тыс. упаковок, в январе-августе 2020 года – 106,7 тыс. При этом продажи препарата производства Teva снижались: в 2018 году – 45,5 тыс. упаковок, в 2019 году – 17,2 тыс., за восемь месяцев 2020 года – 2,1 тыс.

Ранее правительство сняло ограничения на приобретение девяти препаратов, которые применяют при лечении злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной тканей у детей.

Елена Калиновская

pharmvestnik