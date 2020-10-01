Из реестра исключен «Гемофил® М» и приостановлено применение препарата «Церепро®»

Минздрав России опубликовал решение приостановке применения с 22 сентября текущего года лекарственного препарата Церепро® (холина альфосцерат). Решение принято на основании письма Минпромторга от 17 сентября 2020 г. №ЕВ-68266/19, в котором представлена информация о необходимости приостановления применения препарата.

Согласно опубликованному приказу, приостанавливается применение препарата Церепро®, капсулы 400 мг, производства компании «Верофарм» (Белгород, Россия).

Церепро® является ноотропным лекарственным средством, применяется в острый период черепно-мозговой травмы с преимущественно стволовым уровнем поражения, при хронической цереброваскулярной недостаточности, синдроме деменции различного генеза, в т.ч. болезни Альцгеймера, ишемическом инсульте.

На сегодняшний день государственный реестр лекарственных средств содержит 28 позиций с МНН холина альфосцерат, в основном российского производства.

Помимо этого, Минздрав РФ принял решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственного препарата Гемофил® М (фактор свертывания крови VIII), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 220-1700 МЕ (220-540 МЕ, 451-849 МЕ, 850-1240 МЕ, 1241-1700 МЕ).

Держателем регистрационного удостоверения П N014383/01 от 10.09.2008 г. и производителем препарата является компания «Баксалта ЮС Инк.» из США.

Согласно государственному реестру лекарственных средств, препаратов с МНН фактор свертывания крови VIII представлено 19, из которых 9 — российского производства.

gmpnews