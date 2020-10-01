Почти каждый четвертый россиянин готов сделать прививку от COVID-19

Почти четверть россиян – 24% – в случае начала массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции планируют сделать прививку, 44% граждан не собираются этого делать, еще 32% затруднились с ответом.

Мужчин, согласных на прививку от COVID-19, больше – 30%, женщин – всего 19%, следует из опроса исследовательского холдинга «Ромир». В обеих группах доля сомневающихся примерно одинакова – около 30%. Исследование проводилось в августе 2020 года, выборка составила 3 500 человек.

Больше половины респондентов ­­– 60% – считают, что массовая вакцинация не поможет избежать повторных вспышек коронавируса. При этом в Москве доля тех, кто верит в прививку от коронавирусной инфекции, больше – 47% по сравнению с 40% по всей России.

Чем старше респонденты, тем больше они убеждены в необходимости вакцинации. Так считают 59% опрошенных в возрасте 60+, наиболее скептичны к прививкам молодые люди 20 – 29 лет, только 32% из них верят в эффективность вакцинации.

Источник: Ромир, август 2020 года, выборка 3 500 человек

Большинство респондентов – 66% – ожидают вторую волну эпидемии.

Как сообщал «ФВ», в течение года в России планируют вакцинировать до 80% населения препаратом «Спутник-V». По словам директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга, в ноябре 2020 года объемы производства достигнут порядка 5-6 млн вакцины в месяц на 4-5 площадках. Это позволит в течение 9-12 месяцев провакцинировать население, «чтобы достичь уровня вакцинации в 70-80%, что позволит прекратить на популяционном уровне циркуляцию данного возбудителя».

Елена Калиновская

pharmvestnik