Цена на фавипиравир в Индии снизилась почти на 50%, самый дешевый стоит $0,41 за таблетку

Фавипиравир, препарат который получил одобрение в некоторых странах для лечения пациентов с COVID-19 легкой и средней степени тяжести, в сентябре текущего года стал самым продаваемым лекарством в Индии, при этом объем продаж индийских дженериков оригинального японского препарата Авиган (Avigan) составил 1,4 млрд рупий (это почти $19 млн). Согласно данным исследовательской компании AIOCD, индийские бренды фавипиравира продемонстрировали самый быстрый рост продаж с момента их запуска в июне 2020 года, сообщает издание The Economic Times.

С июня этого года в Индии зарегистрировано 5,89 млн новых случаев COVID-19, при этом почти 70% из них регистрируется в легкой форме. Несмотря на то, что в официальных индийских рекомендациях по лечению пациентов с COVID-19 фавипиравир пока не упоминается, такие штаты, как Махараштра и Карнатака, разрешили его использовать для легких форм заболевания. Согласно данным, продажи препарата в Индии выросли со 110 млн рупий (почти $1,5 млн) в июне до 1,4 млрд рупий (почти $19 млн) в сентябре. Представители отрасли отметили, что это возможно первое лекарство, которое всего за два месяца преодолело отметку в 1 млрд рупий.

На сегодняшний день в Индии доступно более 10 торговых наименований препарата, при этом бренд компании Glenmark лидирует по продажам, за ним следуют Cipla и Lupine. С начала продаж цены на большинство индийских дженериков фавипиравира снизились почти на 50%, поскольку компании вынуждены бороться за объем и долю на рынке. Если говорить о цене, то самый дешевый дженерик фавипиравира сейчас стоит 30 рупий (около $0,41) за таблетку.

«Мы ожидаем дальнейшего снижения, так как цена на сырье для лекарственного препарата также упала», — сказал представитель компании, производящей данное лекарство. По словам представителей отрасли, положительные результаты испытаний Авигана в Японии, которые были опубликованы на прошлой неделе, также могут побудить врачей выписывать препарат.

Чиновник, который знаком с ситуацией по составлению клинических рекомендаций сказал, что регуляторные структуры решили дождаться опубликования полных результатов испытания фавипиравира в Японии и только потом принимать решение относительно включения его в рекомендации по лечению пациентов с COVID-19, при этом некоторые эксперты из национальной целевой группы ещё в июне выражали сомнение в эффективности препарата.

gmpnews