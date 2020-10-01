Роспатентом выдано 38 патентов на изобретения в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией

По сообщению главы Роспатента Григория Ивлева, на данный момент ведомство выдало 38 патентов на изобретения в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией. По его словам, заявки на изобретения в этой сфере рассматриваются в ускоренном режиме.

«Не могут не радовать результаты, которых мы достигли в плане рассмотрения заявок на изобретения и полезные модели в области технологий борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями (пневмонией). Так, по процедуре ускоренного рассмотрения средний срок совершения первого действия экспертизы по существу составляет 22,5 дня. Таких результатов удалось достичь благодаря слаженной работе наших экспертов. Сегодня выдано 38 патентов на изобретения и полезные модели в области борьбы с коронавирусной инфекцией», — сказал Ивлиев.

По словам главы Роспатента, в 2021 году перед ведомством стоит задача достичь уровня подачи заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности в электронном виде до 90%, для чего потребуется внесение изменений в административные регламенты ведомства, введение нормы обязательной подачи заявок в электронном виде юридическими лицами и патентными поверенными.

«На сегодняшний день можно уверенно говорить, что Роспатент успешно содействует эффективному решению задачи по наращиванию патентной активности и выходу страны в топ-5 мировых лидеров. Серьезное достижение — сокращение сроков рассмотрения заявок по всем объектам интеллектуальной собственности», — отметил Ивлиев.

В сообщении ведомства говорится, что Роспатент за восемь месяцев 2020 года вышел на минимально возможный срок рассмотрения заявок на государственную регистрацию изобретений и полезных моделей. «В частности, средняя продолжительность рассмотрения заявок на регистрацию изобретения по итогам восьми месяцев текущего года составила 3,84 месяца, что на 36,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (6,06 месяца). В свою очередь, средняя продолжительность рассмотрения заявок на регистрацию полезной модели в отчетном периоде составила 1,05 месяца, что на 30,5% меньше, чем за тот же период 2019 года (1,51 месяца). В настоящее время дальнейшее сокращение сроков нецелесообразно по объективным причинам», — сообщает ведомство.

gmpnews