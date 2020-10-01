«Биовитрум» вложит 500 млн рублей в расширение производственных мощностей в Ленобласти

Производитель медизделий для лабораторной диагностики, микробиологических и патоморфологических исследований «Биовитрум» вложит 500 млн рублей в строительство нового производственно-складского комплекса в Ленинградской области на базе промзоны «Горелово». После экспансии производственные площади вырастут с 5 до 15 тысяч кв. м. С помощью расширения в компании рассчитывают нарастить оборот вдвое, до 1 млрд рублей. Производитель медизделий для лабораторной диагностики, микробиологических и патоморфологических исследований «Биовитрум» вложит 500 млн рублей в строительство нового производственно-складского комплекса в Ленинградской области на базе промзоны «Горелово». После экспансии производственные площади вырастут с 5 до 15 тысяч кв. м. С помощью расширения в компании рассчитывают нарастить оборот вдвое, до 1 млрд рублей.

В новом производственно-складском комплексе, который расположится на площади 2,5 га, разместится линия по выпуску лабораторного оборудования, расходных материалов, микробиологических сред и реагентов. Кроме того, в здании планируется разместить R&D-центр – лабораторию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Для проекта в компании задействуют как собственные, так и кредитные средства.

По словам совладельца «Биовитрума» Владимира Цимберга, реализация проекта позволит инвестировать больше средств в разработку медизделий для бактериологических исследований и онкодиагностики. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на январь 2023 года.

О планах по расширению производственных мощностей «Биовитрум» заявлял в 2017 году, однако первоначально экспансия планировалась на базе основного комплекса в Санкт-Петербурге.

В июне 2018 года компания сообщила о намерении увеличить долю экспортных поставок ряда продукции – например, парафиновой среды для гистологической заливки Histomix, с 5 до 20% за два года. Для этого компания первой из российских производителей медоборудования запланировала открытие собственного офиса в Европе.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Биовитрум» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2011 году. Доля в 95% компании принадлежит Владимиру Цимбергу, еще 5% – Татьяне Зимариной. В 2019 году компания получила выручку в 2,792 млрд рублей и чистую прибыль в размере 115,2 млн рублей, а также заняла 64-ю строчку в профильном рейтинге Vademecum «ТОП100 поставщиков госзаказа в 2019 году» с объемом поставок на 619 млн рублей.