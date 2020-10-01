«Нижегородская областная фармация» опровергла претензии «Стопкартеля» о нарушении закона

Общественники пожаловались в ФАС на крупнейшее аптечное предприятие Нижегородской области, уполномоченную организацию по поставкам лекарств в медицинские организации, подведомственные Минздраву. «Стопкартель» просит ФАС проверить закупку «Нижегородской областной фармации» стоимостью 7,3 млрд руб. По мнению активистов, заключение с поставщиками рамочного договора на поставки лекарств, в котором не прописаны точные объемы и цены, является незаконным.

Председатель общественной организации «Стопкартель» Александр Кулаков написал жалобу в ФАС России на закупку госпредприятия «Нижегородская областная фармация» (НОФ), которая якобы противоречит законодательству, потому что в ней не прописаны ни объемы предполагаемых поставок, ни конечные цены. Об этом он сообщил корреспонденту «ФВ». В НОФ считают претензии надуманными и заявляют о том, что успешно работают по этой схеме не первый раз.

24 сентября НОФ объявила торги на право заключить с ней рамочные договоры на поставки лекарств на общую сумму 7,3 млрд руб. Претенденты должны обладать опытом успешных поставок лекарств и медизделий с 2016 года и располагать собственным автопарком для доставки товара в аптеки, расположенные в разных населенных пунктах Нижегородской области. Срок действия договора — со 2 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года. Прием заявок продлится до 7 октября.

Кулаков настаивает на том, что «рамочный» договор не содержит обязательных условий, а потому не может быть заключен заказчиком в соответствии с положениями закона ФЗ-223 «О закупках». Он просит ФАС привлечь НОФ к ответственности за нарушение требований законодательства.

В «Нижегородской областной фармации» называют претензии необоснованными.

«Данная закупка никакого отношения к реализации функций по обеспечению лекарственными средствами населения в рамках государственного заказа не имеет, — рассказал «ФВ» генеральный директор НОФ Павел Ястребов. — Она проводится для предварительной квалификации компаний, способных обеспечить наш розничный товарооборот в 278 аптеках. Замечу, что в 2019 году объем розничных продаж в сети превысил 3 млрд руб.».

По словам Ястребова, это не первый такой контракт НОФ. Предквалификацию в основном проходят крупные национальные дистрибьюторы: «Катрен», «Протек», «Пульс» и т.д.

Екатерина Погонцева

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