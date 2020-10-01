Оксфордский университет изучит эффективность препарата адалимумаб при лечении коронавируса

Исследователи из Оксфордского университета начинают тестирование эффективности противоопухолевого препарата адалимумаб в качестве лечения пациентов с Covid-19. Участниками эксперимента станут пациенты домов для престарелых.

Оксфордский университет изучит, является ли самое продаваемое в мире лекарство, отпускаемое по рецепту, адалимумаб, эффективным средством лечения пациентов с коронавирусом, говорится в сообщении университета.

Отмечается, что такое исследование станет попыткой перепрофилировать уже существующие лекарства в качестве потенциальных средств лечения Covid-19.

Адалимумаб, продаваемый компанией AbbVie под торговой маркой «Хумира» (в России также продается под торговым наименованием «Далибра» компанией «Биокад»), является селективным иммунодепрессантом и используется для лечения ревматоидного артрита, псориатического артрита, анкилозирующего спондилита, болезни Крона, язвенного колита, псориаза, гнойного аденита, увеита и ювенильного идиопатического артрита.

Недавние исследования показали, что пациенты с коронавирусом, которые уже принимают препараты против фактора некроза опухолей (TNF) при воспалительном заболевании кишечника и воспалительном артрите, с меньшей вероятностью будут госпитализированы, отмечается в заявлении университета.

Тестирование, которое получило название AVID-CC, будет проводиться среди людей, получающих общественный уход, особенно в домах престарелых. В нем примут участие до 750 пациентов из медицинских учреждений по всей Великобритании.

Доступность биоподобных лекарственных препаратов, которые использовались более двух десятилетий в качестве противовоспалительного средства, сделает его более доступным и дешевым в случае успешного тестирования.

Как писал «ФВ», Европейское агентство по оценке лекарственных средств (EMA) ранее одобрило использование кортикостероиднорго препарата дексаметазон при лечении пациентов с коронавирусом, у которых выявлены проблемы с дыханием.

Однако пока нет эффективных методов лечения людей, которые не были госпитализированы. Дома престарелых особенно сильно пострадали от первой волны Covid-19 в Великобритании и других странах.

Алексей Петров

pharmvestnik