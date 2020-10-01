Минздрав поддержал инициативу по присвоению аптекам дополнительного кода ОКЭВД

Национальная фармацевтическая палата заручилась поддержкой Минздрава по вопросу внесения изменений в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) в части получения аптечными организациями дополнительного кода ОКВЭД 86.90. Это следует из письма ведомства, с которым ознакомился «Фармвестник». Теперь запрос о возможности внесения таких изменений в ОКВЭД переадресован в Минэкономразвития и Минпромторг.

Национальная фармацевтическая палата получила ответ Минздрава на свою просьбу рассмотреть вопрос о необходимости включения аптечных организаций в раздел ОКЭВД «Деятельность в области здравоохранения и предоставления социальных услуг» (код 86.90). Ведомство поддержало инициативу аптечного сообщества. Об этом «Фармвестнику» сообщила исполнительный директор ассоциации «СоюзФарма» Мария Литвинова.

К министру здравоохранения Михаилу Мурашко Нацфармпалата обратилась с письмом в середине августа. В нем сказано, что сейчас наблюдается перекос деятельности аптечных организаций в сторону розничной торговли. По видам экономической деятельности аптекам присвоен код 47.73 ОКЭВД «Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)».

Однако Нацфармпалата настаивает на наделении аптек дополнительным кодом — 86.90. Один из аргументов, который приводится в письме, базируется на том, что аптеки не смогут стать полноценными участниками пилотных проектов по лекарственному страхованию.

«В предлагаемых моделях лекарственного обеспечения на амбулаторно-поликлиническом уровне в системе ОМС аптеки не могут получить возмещение за услуги отпуска лекарственных препаратов в системе лекарственного страхования», — сказано в письме Нацфармпалаты.

В своем ответе Минздрав поддержал инициативу Нацфармалаты. При этом в нем сказано, что «в целях проработки указанного вопроса» запросы о возможности дополнения описательной части кода ОКВЭД 86.90 «деятельность в области медицины прочая» словами «деятельность фармацевтических организаций» или «деятельность в сфере лекарственного обеспечения» направлены в Минэкономразвития и Минпромторг.

Позиции этих двух ведомств Минздрав обещал отправить дополнительно.

Оксана Баранова

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