Pfizer пополнит запасы медикаментов США на 22,2 млн долларов

Фармкомпания Pfizer пополнит Национальный стратегический запас США медикаментами на сумму 22,2 млн долларов. Закупка осуществляется в рамках плана SNS 2.0 по подготовке к будущим вспышкам COVID-19.

Американская фармацевтическая компания Pfizer предоставит Национальному стратегическому запасу медикаментов США медицинские препараты на сумму 22,2 миллиона долларов для лечения пациентов с COVID-19, а также в качестве подготовительных мер к будущим вспышкам заболевания. Об этом стало известно из договора, опубликованного Министерством здравоохранения и социального развития США.

В договор включены следующие лекарственные средства: гидроморфон (обезболивающее), цисатракуриум (мышечный релаксант, назначаемый перед общей анестезией), зосин (комбинация пиперациллина и тазобактама, применяется в качестве антибиота для внутривенного введения пациентам, госпитализированным с опасными инфекциями), цефепим (антибиотик, показанный при лечении инфекций, в том числе пневмонии средней и тяжелой формы), добутамин (лекарственное вещество, стимулирующее сердечную деятельность), ондансетрон (противорвотное средство), допамин (лекарственное средство, выписываемое при высоком кровяном давлении, острой сердечно-сосудистой недостаточности различного генеза и т.д.). гепарин (используется для предотвращения образования тромбов).

Все медикаменты, кроме гидроморфона, имеют регистрацию в России, поскольку данный препарат входит в перечень наркотических средств, в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством РФ.

Национальный стратегический запас медикаментов закупает фармацевтические препараты в рамках плана SNS 2.0 по реструктуризации и пополнению запасов лекарственных средств США, разработанного с целью обеспечения достаточного количества препаратов на случай будущих вспышек коронавируса.

Министерство здравоохранения США также заявило, что этой осенью планирует пополнить запасы самых необходимых медикаментов до количества, достаточного для снабжения ими населения в течение 90 дней.

Ранее Национальный запас приобрел у компании Fresenius Kabi и Baxter Healthcare лекарственных средств на 35 и 29,9 миллиона долларов соответственно.

Владимир Заболотских

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