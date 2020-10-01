Китай разрешил тестировать на людях еще одну вакцину от COVID-19

Китайская компания Shenzhen Kangtai Biological Products Co. получила одобрение китайских регулирующих органов на тестирование одной из своих вакцин-кандидатов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Во вторник Shenzhen Kangtai сообщила, что начнет тестирование своей вакцины против коронавируса на людях после того, как она оказалась эффективной в тестах на мышах и обезьянах. Компания пока не уточнила, где будет проводить испытания, но сообщила о том, что уже построила новое предприятие для производства вакцины.

Shenzhen Kangtai сотрудничает с британской компанией AstraZeneca в производстве другой вакцины против коронавируса. В августе производители заявили, что к концу 2021 года изготовят не менее 200 млн доз этой вакцины-кандидата для китайского рынка.

Вакцина от AstraZeneca основана на новом инструменте, известном как аденовирусный вектор. Он выступает в роли носителя для той части вакцины, которая запускает иммунный ответ против коронавируса.

Ранее стало известно о втором случае тяжелого заболевания от вакцины AstraZeneca.

Николай Соколов

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