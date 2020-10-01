Исследователи назвали самые узнаваемые аптечные сети

Исследователи создали рейтинг самых узнаваемых аптечных сетей. В рейтинг узнаваемости и доверия вошли такие игроки рынка, как «Аптека.ру», «36.6» и «Ригла».

Исследовательский холдинг «Ромир» назвал самые узнаваемые аптеки России. Социологи выявили гендерную закономерность: бренды-лидеры в большей степени известны женщинам, следует из опроса холдинга.

В исследовании, проведенном в сентябре, приняли участие 1500 респондентов из городов и населенных пунктов свыше 100 тыс. жителей. Его участникам предлагалось поделиться своим мнением о наиболее популярных аптеках России.

Лидером рейтинга среди сетей по критерию заметности и доверия стала «Аптека.ру». С сервисом знакомы более 75% опрошенных участников, 82% из которых доверяют ресурсу.

Более половины опрошенных (56%) знают сеть «36.6», которая расположилась на втором месте общего рейтинга. Как следует из сравнительного анализа (с 2015 годом), уровень доверия к сети несколько снизился и составляет 67%. Тройку лидеров замыкает «Ригла», аптеку знают около 41% опрошенных. По сравнению с 2015 годом индекс доверия сети вырос до 61%.

Источник данных: «Ромир», сентябрь 2020.

При проведении опроса исследователи выделили интересную гендерную особенность — тройка лидеров рейтинга («Аптека.ру», «Аптека 36.6», «Ригла») в большей степени известна женщинам. Мужчины чаще знают следующие бренды: «Фармлэнд», «Губернские аптеки», «ГК Эркафарм».

В целом больше всего аптечных сетей знает население в возрасте 25-55 лет. Среди молодого населения (18-24 года) наблюдаются самые низкие показатели знаний игроков рынка.

Руслан Мавлиханов

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