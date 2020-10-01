Онкологи заявили о дефиците 26 препаратов

НМИЦ гематологии проверил наличие лекарств в лечебных учреждениях регионов. Центр выявил дефицит 26 лекарств в стране.

ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр гематологии провел опрос, в котором приняли участие 80% регионов. Об этом рассказала заместитель генерального директора центра по организационно-методической работе и взаимодействию с регионами Татьяна Гармаева во время заседания рабочей группы Комитета Совета Федерации по социальной политике по подготовке предложений по законодательному регулированию вопросов применения лекарственных средств.

«ФВ» попросил НМИЦ уточнить, кого именно они опрашивали в течение какого времени.

Регионы отметили перебои со следующими препаратами:

Цитарабин

Винкристин

Даунорубицин

Метотрексат

ЭтопозидКладрибин

Меркаптопурин

Идарубицин

Хлорамбуцил

Аспарагиназа

Мелфалан

Гидроксикарбамид

Перднизолон (табл.)

Циклофосфамид

Доксорубицин

Митоксантрон

Прокарбазин

Дексаметазон (табл.)

Ломустин

Третиноин

Блеомицин

Винбластин

Бусульфан

Карбоплатин

Кармустин

Эпирубицин

«Важно, что с рынка уходят не инновационные дорогие лекарства, а базовые, недорогие, без которых опухоли у детей вылечить нельзя, – добавил президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, главный внештатный специалист – детский онколог-гематолог Минздрава Александр Румянцев.

Он также рассказал, что 23 сентября «Верофарм» отозвал этопозид и карбоплатин. Отсутствие этих лекарств осложняет трансплантацию костного мозга.

По словам Гармаевой, из-за отсутствия лекарств приходится переходить на альтернативные схемы лечения с использованием дорогостоящих лекарств, обеспечение которыми ограничено недостаточным финансированием.

Румянцев предложил либо закупать онкопрепараты централизованно и распределять по регионам, либо отменить законы, которые ограничивают конкурентный рынок, а закупки проводить на основе качества лекарств и принципах доказательной медицины.

Елена Калиновская

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