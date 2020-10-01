«Сбербанк» начал продажу полисов для возмещения затрат на лекарства

Дочка «Сбербанка» объявила в сентябре 2020 года о запуске программы фармацевтического страхования, которая позволит владельцам полисов получить возмещение до 50 тыс. рублей от стоимости лекарств. Другие российские страховщики пока предлагают компенсацию стоимости лекарств только в рамках программ ДМС.

Программа «Сбера»

Компания «Сбербанк страхование» 29 сентября 2020 года объявила на своем сайте о запуске нового продукта, позволяющего клиентам получить компенсацию до 50 тыс. рублей от стоимости назначенных врачом лекарств. Максимальное возмещение – до 90% от покупки в аптеке – будет касаться медикаментов стоимостью до 100 рублей. При приобретении более дорогих лекарств – от 1 до 5 тыс. рублей – застрахованный получит лишь 15%.

Стоимость лекарства Сколько вернется в % от стоимости препарата 0 — 100 руб. 90% 101 — 200 руб. 80% 201 — 300 руб. 60% 301 — 400 руб. 40% 401 — 500 руб. 35% 501 — 600 руб. 30% 601 — 700 руб. 25% 701 — 1000 руб. 20% 1001 — 5000 руб. 15%

Источник: приложение «Сбербанк-ОнЛайн»

Стоимость полиса по программе фармацевтического страхования на 1 год составит 3 тыс. рублей, следует из условий программы на сайте. «Клиент получает у врача рецепт или иной документ, подтверждающий факт назначения лекарственного препарата, покупает лекарство в любой аптеке, направляет фотографию документов и чеков через приложение «СберОсмотр» и получает компенсацию», — объяснили в пресс-службе механизм действия полиса.

Не за все лекарства можно получить возмещение. Так, не попадают в программу лекарства, назначенные до заключения договора, выписанные другому лицу, препараты для лечения последствий приема алкоголя или наркотических веществ и медикаменты для лечения некоторых заболеваний, например, ВИЧ. Застраховаться тоже могут не все. Подробнее со списком исключений и ответами на часто задаваемые вопросы можно ознакомиться в приложении «Сбербанк-ОнЛайн».

Клиенты «Сбербанка» ежегодно тратят на лекарства более 5 тыс. рублей. Ранее директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» банка Катрин Соомре сообщала, что каждый пятый россиянин отказывается от покупки лекарства из-за его цены, а каждый третий – приобретает более дешевый аналог лекарства, выписанного врачом.

Лекарственное страхование в России

Минздрав готовил запуск лекарственного возмещения для граждан с 2013 года. Тогда этот пункт был прописан в «Стратегии лекарственного обеспечения населения», утвержденной соответствующим приказом министерства.

Только в конце 2019 года Минздраву удалось подготовить и в 2020 году запустить программу лекарственного возмещения для пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания. Правительство и регионы выделили на нее 11,1 млрд руб. Из них 10,2 млрд руб. – средства федерального бюджета; 915,6 млн руб. – региональные деньги.

Варианты программ по лекарственному возмещению разрабатывали в «Сколково», писал РБК. Эксперты «Сколково» предполагали, что для всей страны программа для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями будет стоить около 78 млрд руб. в год. В рамках отдельных пилотных проектов — 15,6 млрд руб.

Какие еще программы бывают

Из-за того, что в России нет полноценного лекарственного возмещения для амбулаторных пациентов, такой продукт как лекарственное страхование может оказаться непривычен для граждан, предположил директор департамента по развитию продуктов и управлению портфелем медицинского страхования СК «Альянс Жизнь» Алексей Вигдорчик. «В нашей стране нет практики полноценного амбулаторного лекарственного обеспечения на уровне государственной системы здравоохранения, за исключением обеспечения льготных категорий граждан и редких заболеваний. В связи с этим, как мне кажется, не сформирована и потребность в лекарственном страховании», – заявил он «ФВ».

Многие российские страховые компании предлагают компенсацию лекарств только корпоративным клиентам по программам ДМС. О наличии такой опции «ФВ» сообщили в страховых компаниях «МАКС» и «Ренессанс Страхование».

«Такая программа у нас действует уже 9 лет для корпоративных клиентов. Опция «Аптека» может стоить от 700 до 3 000 рублей и покрывать расходы на лекарства в размере от 3 до 50 тысяч рублей, соответственно», — рассказали в пресс-службе «Ренессанс Страхования». Там уточнили, что их программа распространяется только на аптеки сети «Ригла» в Москве и Подмосковье.

Юлия Куликова

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