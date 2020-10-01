ABPI и EFPIA призвали ЕС и Британию уделить особое внимание фармсектору в переговорах по Brexit

Британская ABPI и европейская EFPIA попросили власти в торговых переговорах отдать приоритет сфере здравоохранения. Без такого соглашения вероятны краткосрочные задержки поставок лекарств и долгосрочный экономический ущерб.

Регуляторы фармацевтического сектора Великобритании и Евросоюза ABPI и EFPIA объединили усилия и попросили европейские и британские власти отдать приоритет сфере лекарственных средств на предстоящих переговорах о торговом соглашении, передает PharmaTimes.

ABPI и EFPIA утверждают, что обеспечение 500 миллионов пациентов в ЕС и Великобритании лекарственными средствами должно быть защищено в торговых переговорах об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit).

Кроме того, отраслевые органы просили представителей обеих сторон сохранить возможности, которые открывает для экономики совместная работа над исследованиями и разработками в области фармакологии.

Совместное заявление было сделано в связи с тем, что органы здравоохранения по всей Европе столкнулись с резким увеличением числа случаев заражения коронавирусом наряду с возросшим давлением, которое ожидается в зимний период, что подчеркивает необходимость проведения переговоров.

Обе организации постоянно заявляли, что заключение всеобъемлющего торгового соглашения — лучший результат для Великобритании и ЕС. Если сделка не будет достигнута, вероятны краткосрочные задержки поставок лекарств, которых можно избежать, а также долгосрочный экономический ущерб для экономики как Великобритании, так и ЕС.

«Пандемия коронавируса вызвала высокую нагрузку на больницы и цепочки поставок лекарств», — сказал Ричард Торбетт, исполнительный директор ABPI.

«Совершенно очевидно, что никто — и уж тем более пациенты — не заинтересован в том, чтобы смотреть в будущее с неопределенностью в отношении того, как лекарства будут регулироваться, проверяться и перемещаться по Европе и Великобритании», — отметил он.

ABPI и EFPIA, в частности, призвали правительство Великобритании и Еврокомиссии уделить приоритетное внимание заключению соглашения о взаимном признании производства лекарств, а также согласиться на поэтапное внедрение протокола Северной Ирландии в отношении лекарственных средств сроком на один год, начиная с того момента, когда будет достигнуто согласие относительно его толкования.

Алексей Петров

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