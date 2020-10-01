Индия займется расследованием демпинга цен на фармсырье из Китая

Компании Nectar Lifesciences и Sterile India обратились в Министерство торговли с просьбой расследовать предполагаемый демпинг цен на фармацевтическое сырье из Китая. Власти страны могут ввести антидемпинговые пошлины.

Индия инициировала расследование предполагаемого демпинга фармацевтического сырья — цефтриаксона натрия — из Китая после жалоб со стороны отечественных производителей, пишет HealthWorld.

Nectar Lifesciences (NecLife) и Sterile India подали заявку в Генеральное управление торговых средств (DGTR) Министерства торговли с просьбой инициировать расследование искусственного занижения цен.

Согласно уведомлению DGTR, заявители утверждали, что материальный ущерб был причинен фармацевтической промышленности Индии из-за демпингового импорта со стороны Китая.

Компании потребовали от ведомства ввести антидемпинговые пошлины на импорт сырья из КНР.

Как писал «ФВ», ранее фармацевтические компании Индии уже обращались к правительству с просьбой увеличить цены на ряд лекарственных препаратов на внутреннем рынке.

Производство активных фармацевтических ингредиентов в Индии, которая считается одним из мировых лидеров в этом плане, сильно зависит от поставок из Китая, а пандемия коронавируса в 2020 году крайне негативно повлияла на импортные цепочки поставок.

Алексей Петров

pharmvestnik