«Вектор» запатентовал свою вакцину от коронавируса

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» 30 сентября получил патенты на созданную им вакцину ЭпиВакКорона от COVID-19. Вакцина содержит фрагменты вируса – синтетические пептидные антигены, которые вызывают иммунную реакцию против коронавирусной инфекции и в дальнейшем способствуют развитию иммунитета. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» 30 сентября получил патенты на созданную им вакцину ЭпиВакКорона от COVID-19. Вакцина содержит фрагменты вируса – синтетические пептидные антигены, которые вызывают иммунную реакцию против коронавирусной инфекции и в дальнейшем способствуют развитию иммунитета.

Эксперты Федерального института промышленной собственности (ФИПС) завершили рассмотрение второй серии заявок на изобретения, касающиеся вакцины против коронавирусной инфекции. Всего «Вектору» выдали три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса.

«Российские изобретатели с начала пандемии подали около 300 заявок на разработки, направленные на борьбу с коронавирусом. На сегодняшний день выдано свыше 55 патентов. Около двух десятков заявок мы отклонили, так как они не имели мировой новизны или были оформлены с нарушением существующих требований, предъявляемых к документам. Остальные заявки прорабатываются», – рассказал руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

«Вектор» получил разрешение Министерства здравоохранения РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах еще 24 июля. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова 30 сентября сообщила, что клинические испытания вакцины завершились.

Первая вакцина от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак была зарегистрирована НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи 11 августа 2020 года по временной схеме. Она поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года.

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