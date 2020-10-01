«Натива» нашла способ обойти судебный запрет на продажу контрафактного дженерика

«Нативе» уже три года судом запрещено продавать дженерик онкопрепарата нилотиниб от Novartis до истечения срока действия патента на оригинальный препарат в 2023 году. Но в 2020 году регудостоверение на нилотиниб было переоформлено на другую, близкую «Нативе», компанию, которая снова вышла с препаратом на торги. «Нативе» уже три года судом запрещено продавать дженерик онкопрепарата нилотиниб от Novartis до истечения срока действия патента на оригинальный препарат в 2023 году. Но в 2020 году регудостоверение на нилотиниб было переоформлено на другую, близкую «Нативе», компанию, которая снова вышла с препаратом на торги.

Патент Novartis на Тасигна (нилотиниб) действует до июля 2023 года. «Натива» зарегистрировала дженерик Нилотиниб-натив в 2016 году. Тогда же Novartis подал иск к «Нативе» в арбитражный суд Московской области. Спустя почти год судебного разбирательства иск был частично удовлетворен: суд признал использование в Нилотинибе-натив патента на Тасигну и обязал «Нативу» не вводить дженерик в оборот до истечения срока действия патента.

Но в июне 2020 года регудостоверение на Нилотиниб-натив было переоформлено на дистрибьютора «Мамонт Фарм». Компания связана с «Нативой»: «Мамонт Фарм» принадлежит Михаилу Головлеву, совладельцу ООО «Онкон» и ООО «КЛК», где доли принадлежат бывшему владельцу «Нативы» Олегу Михайлову. Название дженерика сменилось на Нилотиниб.

«Мамонт Фарм», не имеющая судебного запрета, стала снова продавать препарат. Компания Novartis в сентябре подала иски в арбитражный суд Москвы, пытаясь через обеспечительные меры запретить госорганам Воронежской, Ростовской областей и Хабаровского края заключать контракт на поставку Нилотиниба «Мамонт Фарма». Пока суд истцу в этом отказал. Ряд региональных органов власти в сфере здравоохранения распознали контрафактный препарат и отказались от заключения госконтракта, уверяет президент Novartis в России Наталья Колерова.

«Натива» также передала «Мамонт Фарму» права на патент на слабозакристаллизованную модификацию нилотиниба. Правопреемник продолжил борьбу «Нативы» за получение принудительной лицензии на нилотиниб в арбитражном суде Москвы.

В 2020 году «Натива» передала регудостоверения на 35 своих препаратов ООО «Фармкомпания», принадлежащему «Фармстандарту». Это препараты пульмонологического профиля, онкопрепараты и лекарства для лечения эндокринных заболеваний и гормонозависимых опухолей. При этом «Натива» оставила за собой РУ на продукты, ставшие предметом исков об интеллектуальных правах – дазатиниб, гефитиниб, нилотиниб, сорафениб, сунитиниб и левосимендан.