Индийская Glenmark регистрирует свой фавипиравир в России

«Гленмарк Импэкс», российская «дочка» индийской Glenmark Pharmaceuticals, подала досье на регистрацию в России противовирусного препарата Фавихелп (фавипиравир), применяемого в борьбе с COVID-19. В России уже есть три отечественных препарата на основе фавипиравира, но их цена в рознице в 3-4 раза выше, чем у фавипиравира от Glenmark в Индии. «Гленмарк Импэкс», российская «дочка» индийской Glenmark Pharmaceuticals, подала досье на регистрацию в России противовирусного препарата Фавихелп (фавипиравир), применяемого в борьбе с COVID-19. В России уже есть три отечественных препарата на основе фавипиравира, но их цена в рознице в 3-4 раза выше, чем у фавипиравира от Glenmark в Индии.

Утвержденная индийским регулятором максимальная цена на препарат Glenmark с фавипиравиром под ТН FabiFlu – 75 рупий (80,3 рубля) за таблетку. В то же время российские препараты с фавипиравиром продаются в России в рознице по цене от 231 до 308 рублей за таблетку.

FabiFlu был одобрен в Индии в июне 2020 года для лечения COVID-19 в легкой и средней форме. Препарат отпускается по рецепту. FabiFlu в Индии зарегистрирован в дозировках 200 и 400 мг, в России Фавихелп регистрируется пока в дозировке 200 мг. FabiFlu нужно 122 таблетки (в дозировке 200 мг) на курс 14 дней.

Сначала FabiFlu стоил в Индии 103 рупии за таблетку (110,3 рубля), а в июле цена была снижена до 75 рупий (80,3 рубля). Фавипиравир в Индии производят также Sun Pharmaceutical Industries (цена за таблетку – от 36 рублей) и Dr. Reddy’s Laboratories (до 103 рублей).

В России фавипиравир зарегистрирован у «ХимРара» и Российского фонда прямых инвестиций (ТН Авифавир), «Промомеда» (Арепливир), «Р-Фарма» (Коронавир). Подали на регистрацию свои версии препаратов также «Фармасинтез» и «Нанолек». Арепливир и Коронавир продаются в аптеках, розничная цена препарата «Промомеда» – 12,32 тысячи рублей за 40 таблеток (308 рублей за таблетку), «Р-Фарма» – 11,55 тысячи рублей за 50 таблеток (231 рубль за штуку). На курс нужно 70 или 90 таблеток в зависимости от веса.

Цена может измениться: Минздрав рассчитывает рассмотреть включение фавипиравира в перечень ЖНВЛП, тогда предельная цена на препарат будет зафиксирована.

Vademecum запросил «Гленмарк Импэкс» о планируемой цене продажи фавипиравира в России.

Фавипиравир разработан японской компанией Fujifilm и зарегистрирован в Японии для экстренного применения против гриппа. По итогам исследования III фазы фавипиравира по показанию «COVID-19» применение препарата ускоряет выздоровление пациентов. Fujifilm надеется зарегистрировать препарат по показанию в октябре.

Кроме Индии и России, фавипиравир применяется в Китае.