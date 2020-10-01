Уволен пятый министр здравоохранения Крыма

Глава Республики Крым Сергей Аксенов 30 сентября объявил, что принято решение об увольнении министра здравоохранения региона Игоря Чемоданова, занимавшего этот пост с июля 2019 года. Новым министром станет главный врач Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Александр Остапенко.

«Рассчитываю, что Александр Иванович оправдает ожидания крымчан», – написал Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети «В контакте».

На заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции 30 сентября Сергей Аксенов сообщил, что в последнее время в соцсетях было множество обращений «об отказах в госпитализации гражданам с подтвержденной внебольничной пневмонией и коронавирусом».

«Отказ гражданам в госпитализации – это недоработка в части маршрутизации и скорости отработки обращений граждан. За последние несколько дней было зафиксировано 33 подобных жалобы. Наша задача – оказывать внимание всем заболевшим, которые нуждаются в помощи», – сказал Сергей Аксенов, подчеркнув, «быстрая реакция на каждое подобное обращение и урегулирование вопроса в режиме ручного управления» является главной задачей правительства и министерства здравоохранения Республики Крым.

В настоящее время в республиканском Минздраве проводится служебное расследование из-за смерти двух человек, которые были больны пневмонией и которых медики отказались госпитализировать.

По данным на 30 сентября, в республике выявлено 4 474 случая заболевания COVID-19 (87 – за последние сутки, 1 572 случая – активные), выздоровели 2 837 человек, умерли 65 пациентов.

Игорь Чемоданов стал министром здравоохранения Крыма в июле 2019 года. Он окончил Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского по специальности «лечебное дело», с 2006-го по 2010 год работал заместителем главного врача по хирургической помощи ГРБ №6 Симферополя, с 2010 года – главным врачом ГБУЗ РК «Центр крови».

Александр Остапенко станет уже шестым министром здравоохранения Республики Крым (после вхождения республики в состав РФ). В 1995 году он окончил Крымский медицинский институт в Симферополе по специальности «лечебное дело», в 2008 году – Одесский региональный институт государственного управления. Остапенко является кандидатом медицинских наук и имеет высшую квалификационную категорию по специальности «организация и управление здравоохранением».

До назначения в 2016 году главным врачом Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Александр Остапенко возглавлял Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии.

В больницу им. Н.А. Семашко врач перешел после увольнения предыдущего руководства, связанного со скандалом из-за аномально высоких доходов администрации и низких – медперсонала. «Средняя зарплата у врачей больницы Семашко в ноябре составила 63 тысячи рублей, в декабре – 59 тысяч рублей (при имеющейся раньше 36–39 тысяч). Явное увеличение порядка 20 тысяч рублей только по врачам. По среднему медперсоналу средняя была 25–27 тысяч, стала 42–44 тысячи. Младший медперсонал: было 11–13 тысяч рублей, стало 21–22 тысячи в среднем», – говорил Остапенко в январе 2017 года.