Аналитики считают, что препарат Dupixent на пике продаж достигнет $12,5 млрд

С момента своего прихода на пост генерального директора в компанию Sanofi («Санофи») Пол Хадсон (Paul Hudson) сделал иммунологический препарат Dupixent (dupilumab) — Дупиксент® (дупилумаб) одним из своих главных приоритетов и поставил высокие цели по продажам.

По сообщению портала Fierce Pharma, такое сосредоточение компании на препарате уже окупается. По словам аналитиков Jefferies, на пике продаж он достигнет $12,5 млрд (около €10,8 млрд), что превзойдет даже запланированную цель Хадсона в €10 млрд.

По состоянию на второй квартал текущего года, Dupixent генерирует около $1 млрд каждые три месяца. Заглядывая вперед, аналитики Jefferies считают, что продажи лекарства могут и дальше расти, благодаря дальнейшему проникновению на рынок лекарственных средств для атопического дерматита — где он является лидером рынка -, а также за счет увеличения продаж в качестве дополнительной терапии астмы, об этом написали аналитики 29 сентября в записке для клиентов.

В случае атопического дерматита аналитики Jefferies прогнозируют, что продажи лекарства могут практически удвоиться с €3 млрд до почти €6 млрд в 2028 году. Это ожидание основано на опросе 25 дерматологов в США, которые ожидают, что в ближайшие три года данное лечение получит большее количество пациентов.

Если смотреть на показание по астме, то здесь аналитики прогнозируют, что к 2028 году продажи Дюпиксента достигнут €2,9 млрд, исходя из предположения, что 30% пациентов, имеющих право на лечение, будут лечиться биологическими препаратами. Между тем, Дюпиксент уже получил одобрение для лечения хронического полипозного риносинусита, а также препарат находится на поздней стадии тестирования по ряду других заболеваний. Аналитики сошлись во мнении, что помимо астмы и атопического дерматита, пиковая выручка от продаж препарата по другим показаниям может достигнуть €2,2 млрд.

В целом, аналитики ожидают, что пиковые продажи Dupixent составят €10,8 млрд, что выше консенсусной оценки в €9,7 млрд.

Кроме того, что Пол Хадсон сосредоточил свое внимание на Dupixent, он также запустил инициативу по сокращению затрат, направленную на экономию €2 млрд к 2022 году. А также производитель решил сконцентрировать свои исследования и разработки только на «первоклассных» или «лучших в своем классе» препаратах, именно так выразился Хадсон.

Препарат Дупиксент® является рекомбинантным человеческим моноклональным антителом (IgG4), которое блокирует передачу сигналов интерлейкина-4 (ИЛ-4) и интерлейкина-13 (ИЛ-13) путем специфического связывания с IL-4Rα-субъединицей, общей для рецепторных комплексов ИЛ-4 и ИЛ-13.

В России препарат зарегистрирован в апреле 2019 года, держателем регистрационного удостоверения является компания «Санофи-авентис груп» (Франция). В России препарат проходит только стадию упаковки на заводе «Санофи-Авентис Восток» в Орловской области.

gmpnews