Ученые раскритиковали процедуру утверждения опиоидных препаратов от FDA

FDA утверждало опиоидные препараты на основании непродолжительных испытаний и путем исключения из исследований неподходящих пациентов. На это указывает исследование, опубликованное в журнале Annals of Internal Medicine.

Согласно исследованию, опубликованному 29 сентября в Annals of Internal Medicine, ни одно из клинических испытаний опиоидов, одобренных FDA для лечения хронических болей с 1997 по 2018 год, не длилось более трех месяцев.

Исследователи также обнаружили, что только с 21 из 39 опиоидов, одобренных FDA в период с 1997 по 2018 год, проводилось хотя бы одно ключевое испытание. Средняя продолжительность испытаний опиоидов, проведенных за это время, составила 84 дня.

Исследование показало, что в 81% случаев (17 из 21), когда с препаратами проводились ключевые испытания, из них исключали участников с непереносимостью этих лекарств. В ходе большинства испытаний также не были изучены риски, связанные с переносимостью, зависимостью и распространением лекарств.

В заключение исследования говорится, что FDA редко проводило внимательный анализ некоторых важных проблем безопасности.

Ранее американский ученый обвинил главу FDA в следовании политическим мотивам.

Николай Соколов

pharmvestnik