Delivery Club начал тестирование доставки лекарств из аптек

Сервис доставки готовой еды Delivery Club запустил тест-проект по доставке лекарств из аптек. Ранее «ФВ» писал, что сервис настаивает на эксклюзивности при работе с аптеками.

Delivery Club совместно с сервисом «Все аптеки» запустил тестирование доставки лекарственных средств из аптек, сообщила пресс-служба компании «ФВ».

Как писал «ФВ», подготовку к доставке лекарств Delivery Club начал еще в апреле. Уже тогда велись переговоры с аптечными сетями. Ранее сервис настаивал на эксклюзивности при работе с аптеками, рассказывал «ФВ» источник с аптечного рынка.

В июле Delivery Club занялся доставкой витаминов, БАД и косметики (нелекарственных товаров) из сети «Доктор Столетов» в нескольких округах Москвы. Сейчас компании, входящей в совместное предприятие Mail.ru Group (MRG) и Сбера, предстоит тестирование проекта доставки самих лекарств.

«На тестовом этапе доставка лекарств будет доступна в Москве и Санкт-Петербурге из четырех аптечных сетей: «Доктор Столетов», «Озерки», «Самсон Фарма» и Superapteka», – рассказали «ФВ» в пресс-службе Delivery Club.

Партнером проекта стал агрегатор «Все аптеки». Он также принадлежит MRG и агрегируют более 30 тысяч аптек по всей России. «ФВ» направил запрос в Delivery Club о сроках и участниках тестирования.

Delivery Club – крупнейший сервис доставки еды в России, запущенный в 2009 году. С 2016 года сервис развивает свою логистическую службу. В 2019 году Delivery Club стал частью O2O-платформы (online-to-offline) на рынках еды и транспорта, которую создают Mail.ru Group и Сбербанк. Источник: delivery-club.ru

Фото: https://press.delivery-club.ru/

Руслан Мавлиханов

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