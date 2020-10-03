Pfizer приобрел 9,9% акций китайской CStone и право на продажу ее препарата

Американская фармацевтическая компания Pfizer выкупила 9,9% акций китайского биофармацевтического производителя CStone. Кроме того, Pfizer получила право на коммерциализацию противоракового препарата китайской компании CS1001 (сугемалимаб).

Pfizer подписала с китайской биофармацевтической компанией CStone Pharmaceuticals договор о покупке 9,9% акций за 200 миллионов долларов на Гонконгской фондовой бирже и получении лицензии на продажу иммуноонкологического препарата CS1001 (сугемалимаб), PD-L1-ингибитора, предназначенного для борьбы с поздней стадией раковых заболеваний. Китайский фармпроизводитель таким образом стремится улучшить коммерциализацию своей продукции.

Pfizer теперь имеет право на коммерциализацию CS1001 в материковом Китае. При этом CStone будет получать поэтапные выплаты до 280 миллионов долларов за продажу сугемалимаба американской компанией и заниматься дальнейшей разработкой данного препарата.

Это событие привело к росту акций CStone Pharmaceuticals на 39,6%. Цена одной акции компании достигла 1,67 доллара США, это самый высокий показатель с октября 2019 года.

Примечательно, что Pfizer уже имеет права на иммуноонкологический препарат Bavencio (авелумаб), который тоже является PD-L1-ингибитором и получил одобрение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

CS1001 показан при раке легких, желудка и пищевода, которые распространены в Китае. В прошлом месяце CStone сообщила об улучшении выживаемости участников испытания с немелкоклеточным раком легких, принимавших данный препарат, на 2,8 месяца, обеспечив остановку прогрессирования заболевания.

Сугемалимаб является анти-PD-L1 препаратом или ингибитором PD-L1. PD-1 — это клеточный рецептор, который выполняет функцию защиты организмы от сверхактивной иммунной системы, PD-L1 — ее лиганд. Наличие белка PD-L1 на поверхности раковых клеток указывает на то, что опухоль пытается отразить иммунную атаку. Блокируя рецептор PD-1 или его лиганд PD-L1, препараты-ингибиторы делают опухоль «видимой» для иммунитета и обезоруживают ее.

Крупные фармацевтические компании США все чаще предъявляют свои амбиции на успешные китайские фирмы. Примерами являются приобретение американской компанией AMGen 20% акций китайской биофармацевтической компании Beigene, сделка между американским фармпроизводителем Eli Lilly и китайской компанией Innovent на сумму один миллиард долларов, об этом писал ранее «ФВ».

Владимир Заболотских

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