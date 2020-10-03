«Р-Фарм» будет производить вакцины от COVID-19 четырех разработчиков

«Р-Фарм» рассматривает возможность производства еще двух вакцин от коронавирусной инфекции, разработанных «Вектором» и МГУ. Сейчас компания занимается масштабированием российской вакцины «Спутник V» и заключила соглашения с AstraZeneca по производству ее препарата AZD1222.

«Р-Фарм» ведет переговоры с еще двумя разработчиками вакцин от COVID-19, рассказал владелец бизнеса Алексей Репик в эфире программы Hard Day’s Night на телеканале «Дождь». Речь идет о вакцине, разработанной ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», а также вакцине Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Сейчас «Р-Фарм» занимается производством вакцины «Спутник V», разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи. К тому же компания заключила соглашение со шведско-британской компанией AstraZeneca по производству ее вакцины AZD1222 против COVID-19, которую компания разрабатывает совместно с Оксфордским университетом.

«ФВ» направил запрос в «Р-Фарм» с просьбой уточнить, сколько доз вакцин разных разработчиков сможет произвести компания.

«Мы обсуждаем возможность сотрудничества с «Вектором», если будет такая технологическая возможность и потребность. Также работаем вместе с Московским государственным университетом над еще новым классом вакцин, который тоже может давать нам надежды на какие-то другие подходы к профилактике этой инфекции. Вакцин должно быть много, они должны быть разных технологий», — рассказал Репик.

Он уточнил РБК, что в случае с МГУ «Р-Фарм» — соинвестор разработки вакцины. Компания в марте выделила биологическому факультету университета 25 млн руб. «Мы делаем с ними сейчас вакцину против COVID-19, она в стадии доклинических исследований. Мы финансируем и помогаем с техническими ресурсами — реагентами, материалами», — пояснил Репик.

Вакцина «Суптник V» была зарегистрирована в августе по укоренной схеме. Разрешение на применение вакцины действует до конца этого года. К тому же 25 августа Минздрав зарегистрировал лиофильную форму вакцины. Регистрацию сейчас также проходит вакцина, разработанная ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор». В среду, 30 сентября, глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ сообщила о завершении клинических испытаний вакцины «Вектора».

На стадии I/II клинических испытаний сейчас находится и цельновирионная инактивированная вакцина от COVID-19, разработанная Центром Чумакова. Минздрав выдал разрешение на проведение исследований 21 сентября.

В России также проходят исследования зарубежные вакцины, одна из которых разработана Оксфордским университетом совместно с компанией AstraZeneca, а также китайская вакцина Ad5-nCov, исследования которой проводят компания «Петровакс», CanSino Biologics Inc. и контрактно-исследовательская организация «OCT Clinical».

Помимо масштабирования вакцин от COVID-19 «Р-Фарм» занимается производством препарата для лечения этой инфекции — «Коронавир» (фавипиравир). Сейчас компания ведет работу над производством полного синтеза субстанции в России, что позволит существенно снизить себестоимость препарата. Пока цена на «Коронавир» в рознице составляет 11 550 руб.

Маргарита Грошева

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