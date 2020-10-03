Cудебный процесс над Roche по делу о Tamiflu затягивается

Попытка компании Roche подать встречный иск на 1,5 млрд долларов по Закону о неправомерных претензиях провалилась. Дело о закупках препарата Tamiflu американским правительством продолжает оставаться в суде.

Федеральный судья Мэриленда 28 сентября отказал компании Roche в ходатайстве об отклонении иска по делу о закупках препарата Tamiflu, сообщает интернет-издание FiercePharma. В иске утверждается, что швейцарская фармацевтическая компания ввела в заблуждение федеральные и местные органы власти США, представив лекарство как эффективное в условиях пандемии.

Иск был подан эпидемиологом и исследователем Cochrane Collaboration Томом Джефферсоном в 2014 году, но разбирательство по этому делу продолжается до сих пор.

С 2009 года Джефферсон и организация Cochrane вели многолетнюю кампанию, призывая Roche опубликовать все данные о Tamiflu. Roche заявила, что сделала это в 2012 году.

Анализируя эти данные, Джефферсон пришел к выводу, что Tamiflu может уменьшать продолжительность симптомов гриппа, а также количество проявлений симптомов среди инфицированных людей.

Но Джефферсон не нашел доказательств того, что Tamiflu снижает риск передачи заболеваний или осложнений со стороны нижних дыхательных путей, что, по его словам, является ключевым требованием к препарату для борьбы с пандемией.

Джефферсон подал иск в соответствии с Законом США о неправомерных претензиях, который позволяет физическим лицам подавать иски от имени правительства. В нем утверждается, что компания Roche ошибочно заявляла о преимуществах Tamiflu, в результате чего Правительство США потратило около 1,5 миллиарда долларов на формирование запасов этого препарата для использования в случае пандемии.

В сентябре прошлого года федеральные прокуроры свернули расследование дела Джефферсона.

В своем заявлении Roche заявила, что «полностью уверена в безопасности и эффективности Tamiflu», что «компания планирует решительно защищаться от этих обвинений».

Ранее компании Roche и Novartis были оштрафованы за агрессивное продвижение препарата для лечения возрастной макулярной дегенерации «Луцентис».

Николай Соколов

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